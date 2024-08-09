Лукашенко: председатель райисполкома должен иметь возможность задействовать все структуры в районе

Прежде чем просить деньги для развития сельхозпроизводства, нужно подтянуть внутренние резервы, в первую очередь технологическую и исполнительскую дисциплину. Об этом заявил Александр Лукашенко во время сегодняшнего совещания в Шклове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблема и в импортных семенах и шестеренках. Работа всего АПК как большого механизма зависит от каждой шестеренки. Глава государства уже не раз поднимал тему эффективности агросервисов. Сопровождение процесса – один монет. Другой – переработка. Это самый выгодный этап в АПК. Именно переработчики снимают все сливки. А для этого необходима модернизация. Дело не только в производстве. Сейчас тренд на историю брендов.

– Все то, что создано здесь, оно создано под вашим именем.

– А если без имени? Я не очень воспринимаю.

– Как бы там ни было, народ-то видит и знает. «Александрийское» и все, что связано со Шкловским, Оршанским районами – это действительно под вашей эгидой все создается. Поэтому я считаю, что производство надо иметь перерабатывающее. И не только молочное, но и мясное соответствующим образом. Но надо сегодня нашей Национальной академии наук очень серьезно, научно-практическому центру продовольствия, разработать соответствующие бренды. Мы были в «Александрийском». И когда я услышал, что там вырабатывают ливерную колбасу и что закупают у населения, это нелогично. Поэтому должны быть бренды. Возьмите простой пример: масло «Президент» или шоколадка «Президент» все берут. Почему? Потому что это авторитет. Хозяйский подход по-белорусски оценивают наши соседи. Сохранили многое. Теперь надо отработать весь государственный процесс. Не надо ориентироваться на капиталистов и философию потребления, уверен глава государства. Сейчас время выбирает патриотов. Тех, кто живет своим делом и чаяниями Родины.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Председатель райисполкома должен иметь возможность задействовать все структуры на территории района. Если что-то где-то – обратится к губернатору, который ему окажет поддержку по другим направлениям в других зонах. Поэтому надо посмотреть, Петкевич это поручить, у нее опыт есть, чтобы она юридически с этим разобралась и мне потом доложила. Все, что я говорю, это советский опыт. Но надо оттуда взять лучшее: и в работе с кадрами, и так далее. И последнее, если не первое – честность, уважение к людям, короче – любовь к родной земле. Вот суть всех внутренних решений и белорусской геополитики.