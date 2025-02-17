Лукашенко предложил создать список порядочных бизнесменов – какие критерии назвал Президент?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Давайте подумаем о том, чтобы был список порядочных бизнесменов. Добросовестных. Давайте сделаем и опубликуем его. Появились еще два человека – добавим. Но дадим команду Комитету госконтроля и прочее, чтобы они приходили к вам, интересовались, и налоговики даже, один раз в три года. Но там должно быть все железобетонно. Потому что сегодня они не нарушали, завтра нарушили, чтобы не сбежали. Мы готовы с вашей подачи: вот список, я его подпишу и передам контролирующим и прочим органам, никто к вам не придет. Еще добавились порядочные люди, которые не нарушают, к которым прицепиться не к чему, – мы их туда добавим.

Но что мы не будем контролировать там частный бизнес, так вы же хотите равных условий с госпредприятиями. Так мы их контролируем, да еще как. Ну так и вас будем контролировать, если вы этого заслуживаете. Так в любом государстве. Но в то же время, подчеркиваю, мы готовы не контролировать. Как договоримся. Если вы будете налоги уплачивать, это главное. И не будете обижать людей, обычных рабочих, крестьян, которые у вас работают. Это главные два условия. Вместе придумайте и внесите мне предложение. Вот мы и разрешим этот вопрос. Если кто-то не хочет честно работать, мы вас тоже не накажем, пока не найдем за что. Не пойман – не вор. Не я придумал. Поэтому подумайте вместе, как это сделать. Но не чохом. Чохом даже и не предлагайте ничего.

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