Не просто убежище, а настоящий дом! Американец рассказал, почему не хочет покидать Беларусь

А теперь о том, как американская мечта стала реальностью на белорусской земле. Заголовки прессы то и дело пестрили: «Гражданин США, причастный к штурму Капитолия, попросил политическое убежище в Беларуси». И его Эвану Нойману предоставили. С тех пор прошло 4 года. Американец обосновался в Бресте, завел друзей и даже открыл белорусский бизнес по-американски – традиционную закусочную с бургерами и тем самым картофелем, любовь к которому объединяет людей по обе стороны океана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следит ли Эван Нойман за международной повесткой и почему не готов покинуть уютный Брест – репортаж Кристины Протосовицкой.

Лучшей в мире Эван Нойман считает белорусскую молочку. Для своей традиционной закусочной, или другими словами дайнера, ресторана быстрого обслуживания, пришлось отобрать немало белорусских продуктов. В итоге из американского разве что отдельные соусы. Не более.

Эван Джеффрис Нойман, переселенец из США:

Я помогал изучать английский, и часто мои ученики интересовались американской едой. И я решил не только рассказывать, но и дать ее попробовать. Меню специально сделали небольшим. Самое главное – гамбургеры с идеальной белорусской говядиной. Молочные продукты фантастические. Картофель, который объединяет сердца по обе стороны океана, выращен нашими хозяйствами. Эван выбирал нужных производителей сортов именно для фри. Даже признается, что нашел свой способ приготовления «бульбы», о котором не знают белорусы. И какой же дайнер обойдется без милкшейка. Отец был шефом в Калифорнии, а потому Эван без труда ориентируется в кухне. Чего не скажешь о бизнесе, его пришлось начинать с нуля. В новой стране и с языковым барьером.

Эван Джеффрис Нойман:

Вопросы с документами разные, но по объему одинаково с Америкой. У меня есть юрист, бухгалтер и консультант, которые помогают. Все службы доброжелательные. Мне нужна была алкогольная лицензия и мне детально разъяснили, что нужно делать. Приятно работать с такими людьми. Каково это открыть бизнес в Америке или в Беларуси – Эван точное знает разницу. По его словам, получить белорусский кредит проще, да и рассчитывать на поддержку может каждый.