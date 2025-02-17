Белорусы с уважением относятся к подвигу тех, кто защищал нашу землю. Молодое поколение помогает сохранять историческую память на долгие годы. О героях Великой Отечественной войны, чьи имена присвоены улицам, теперь можно узнать на удобном интернет-портале. В Гродно к 80-летию Великой Победы школьники и педагоги создали сайт «Улицы помнят», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Информация об участниках войны, описание подвигов, фотографии, интерактивные карты и познавательные видеоролики с самих улиц, которые носят имена героев. На сайте уже размещены сведения о 40 воинах, сейчас идет подготовка данных еще о 10. За что звание Героя Советского Союза получила «ночная ведьма» Ольга Санфирова, и где она похоронена в Гродно? При каких обстоятельствах летчик Юрий Ивлиев, как и Николай Гастелло, направил свой подбитый самолет на фашистов? Данные о героях собирали в книгах, музеях и архивах. Масштабный проект объединил едва ли не половину коллектива средней школы № 32 имени Тамары Ларионовой.

Артур Голобурда, учащийся средней школы № 32 имени Т. Г Ларионовой Гродно: В разделе карты мы можем наблюдать улицы в честь героев Великой Отечественной войны. Они обозначены разными цветами для более лучшей тактильности. Улицы содержат описание, где они расположены, когда они получили имя героя.

Софья Гутман, учащаяся средней школы №32 имени Т. Г Ларионовой Гродно:

Работа над этим проектом для меня была очень важна. Потому что так же, как и у многих, мои предки воевали на этой войне, отдавали свою жизнь. И сейчас обидно слышать, когда люди обесценивают тот подвиг. И хотелось еще больше людям показать, чтобы они начали еще больше ценить то, что мы сейчас имеем – мирное небо над головой.

Школьники и педагоги работают над продолжением проекта «Улицы помнят». После завершения сайта намерены создать одноименное мобильное приложение. Чтобы память о каждом герое, который добывал Победу, и в честь которых названы гродненские улицы, жила и в век информационных технологий.