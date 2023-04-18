Лукашенко предложил Донецку помощь со стороны Беларуси в восстановлении

Беларусь готова оказать соответствующую помощь и поддержку для того, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник, 18 апреля, во время встречи с врио ДНР Денисом Пушилиным.

Лукашенко отметил, что в условиях боевых действий, обстрелов людям там жить тяжело. Работы много, констатировал белорусский лидер. Нужно возрождать промпредприятия, сельское хозяйство. «В конце концов, люди там жить будут. И кормить людей же надо», сказал Президент.

Александр Лукашенко задал Денису Пушилину вопрос, чем Беларусь может помочь и добавил, что ждет откровенного разговора.