Беларусь запросила срочный созыв Совбеза ООН

Беларусь обратилась к председательствующей в Совете Безопасности ООН Колумбии с просьбой о срочном созыве заседания Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь обратилась к председательствующей в Совете Безопасности ООН Колумбии с просьбой о срочном созыве заседания Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Минск намерен представить мировому сообществу свое видение обстоятельств атаки, в результате которой беспилотник нанес удар по белорусскому автобусу в Брянской области. Напомним, в момент нападения в салоне находились преимущественно дети.
«Стекла, крик, плач, кровь»: откровения белорусов, пострадавших от атаки беспилотника, читайте здесь.
Наша страна будет настаивать на необходимости незамедлительного, объективного и беспристрастного международного расследования. Подобные преступления не должны замалчиваться, а виновные – уходить от ответственности.
Беларусь всегда последовательно выступала и выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права, защиту гражданского населения, в особенности детей, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не должны становиться мишенью в вооруженных конфликтах.
Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси:
В ходе предстоящего заседания белорусская сторона также привлечет внимание Совета Безопасности к недавним заявлениям руководства Украины, в которых открыто декларируется готовность наносить удары по территории Беларуси, включая объекты критической инфраструктуры. Подобная риторика не только грубо попирает основополагающие принципы международного права, но и создает прямую угрозу региональной и международной безопасности.
Зеленский поставил ультиматум Минску и пригрозил ударами по Беларуси.
В настоящее время Беларусь не является членом Совета Безопасности ООН. Обращение было поддержано нашим союзником и постоянным членом Совбеза – Россией. Заседание должно состояться в ближайшее время.