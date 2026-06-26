Беларусь запросила срочный созыв Совбеза ООН

Беларусь обратилась к председательствующей в Совете Безопасности ООН Колумбии с просьбой о срочном созыве заседания Совбеза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск намерен представить мировому сообществу свое видение обстоятельств атаки, в результате которой беспилотник нанес удар по белорусскому автобусу в Брянской области. Напомним, в момент нападения в салоне находились преимущественно дети.

«Стекла, крик, плач, кровь»: откровения белорусов, пострадавших от атаки беспилотника, читайте здесь.

Наша страна будет настаивать на необходимости незамедлительного, объективного и беспристрастного международного расследования. Подобные преступления не должны замалчиваться, а виновные – уходить от ответственности.

Беларусь всегда последовательно выступала и выступает за неукоснительное соблюдение норм международного права, защиту гражданского населения, в особенности детей, которые никогда и ни при каких обстоятельствах не должны становиться мишенью в вооруженных конфликтах.