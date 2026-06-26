В Венесуэлу направляются около тысячи спасателей из 16 государств
Венесуэла продолжает борьбу с последствиями разрушительных землетрясений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия за считаные минуты превратила целые кварталы в руины, а число погибших неуклонно растет.
По последним данным, жертв уже почти 600. И, судя по тому, что спасатели продолжают разбирать завалы, эта трагическая цифра, к сожалению, не окончательная.
Масштаб катастрофы оказался настолько велик, что к помощи Венесуэле подключилось международное сообщество. ООН выступила с экстренным призывом оказать стране поддержку. В эти часы в зону бедствия направляются около тысячи спасателей из 16 государств, сертифицированных ООН. Первые международные поисковые отряды уже прибыли из Италии, Колумбии, Мексики, Сальвадора, Чили, Швейцарии и Соединенных Штатов.
Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами в результате землетрясения в Венесуэле.
Брайан Стерн, председатель спасательной организации (США):
Мы начнем работать в Каракасе, а затем, скорее всего, направимся на запад Венесуэлы. По нашим данным, там много разрушений. Мы будем приезжать на места, которые еще не обследованы, и начнем там работать. Как только кого-то обнаружим, туда придет другая команда, а мы двигаемся дальше.
Одновременно начинается и финансовая мобилизация. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов уже выделило на оказание экстренной помощи 15 миллионов долларов. Еще 200 миллионов на восстановление страны направил Международный валютный фонд. Кроме того, дополнительную материальную поддержку продолжают оказывать и правительства разных стран.