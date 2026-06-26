В Венесуэлу направляются около тысячи спасателей из 16 государств

Венесуэла продолжает борьбу с последствиями разрушительных землетрясений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия за считаные минуты превратила целые кварталы в руины, а число погибших неуклонно растет. По последним данным, жертв уже почти 600. И, судя по тому, что спасатели продолжают разбирать завалы, эта трагическая цифра, к сожалению, не окончательная.

Масштаб катастрофы оказался настолько велик, что к помощи Венесуэле подключилось международное сообщество. ООН выступила с экстренным призывом оказать стране поддержку. В эти часы в зону бедствия направляются около тысячи спасателей из 16 государств, сертифицированных ООН. Первые международные поисковые отряды уже прибыли из Италии, Колумбии, Мексики, Сальвадора, Чили, Швейцарии и Соединенных Штатов. Лукашенко направил соболезнование в связи с жертвами в результате землетрясения в Венесуэле.