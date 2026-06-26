Муковозчик: радиосигналы не поляки – рвов на границе не копают

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Похоже, польские власти хотят создать новую пословицу: калі ёсць праблема – валі яе на суседа. Во всяком случае, именно в таком тоне польские новости сообщают, что жители районов у границы с Беларусью сталкиваются с проблемами при звонках на экстренный номер 112. Мобильные телефоны подключаются к белорусским базовым станциям, и вызовы перенаправляются в систему, управляемую Минском.

Зацените, как звучит: в систему, управляемую Минском. Систему, подконтрольную Москве. Систему под колпаком Кремля. Они бы так не одну только местную телефонную связь назвали, но и водоснабжение с канализацией, если бы поступил такой заказ.

Казалось бы, поставь достаточное количество вышек на польской стороне, озаботь операторов связи, усиль свой сигнал. Телефоны поновее раздай жителям, в конце концов, денег-то у Евросоюза на это можно попросить немерено.

Но, похоже, все, что было можно, уже выпрошено и распилено на заборах, видеокамерах, колючей проволоки и других вышках наблюдательных. С них-то, видно, и смотрел налитым бычьим глазом староста Сокульского повета. Смотрел и жаловался: мы абсолютно не можем нормально позвонить отсюда на номер 112 и сообщить службам об угрозах. Это означает, что Беларусь входит сюда со своим сигналом, дестабилизирует ситуацию. Это элемент гибридной войны.

Специально для особо одаренных: нельзя войти куда-то со своим сигналом, чтобы тот сигнал оттуда спереть. Другое дело, если ты сам не можешь поймать свой же сигнал, то он идет дальше. Сигналы же не поляки, рвов на границе не копают и проволоку не ставят.