Защита исторической правды – IV Международный антифашистский конгресс продолжает работу в Минске
Беларусь вновь стала площадкой для диалога о сохранении исторической памяти. Минск принимает IV Международный антифашистский конгресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Даты его проведения выбраны неслучайно: в Беларуси проходят мероприятия, приуроченные к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Это очередное напоминание о том, как важно сохранять правду о событиях тех лет. Обращение участникам конгресса направил Александр Лукашенко.
Защита правды, новые архивные расследования и механизмы глобальной безопасности – в материале Валерии Карачун.
Борьба с распространением нацизма, укрепление международной безопасности и защита памяти о подвиге советских солдат. Такие темы сегодня в центре внимания делегатов Международного антифашистского конгресса. Форум объединил военных, дипломатов, общественность, ветеранов и молодежь. Всех тех, кто не закрывает глаза на зверства нацистов. Голос Минска против фашизма звучит настойчиво и бескомпромиссно.
Хренин: чтобы не дать возродиться нацизму, мы должны все выступить общим фронтом.
Беларусь делает все возможное, чтобы память о событиях Великой Отечественной войны была сохранена. Так, в республике расследуется уголовное дело о геноциде белорусского народа, проводятся раскопки в местах уничтожения мирных жителей и изучаются архивные документы. Это то малое, что наш народ может сделать в благодарность за мирное небо.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Отсутствие ксенофобии, отсутствие любых этнических, расовых фобий – это то, что характерно для нас. И поэтому это является притягательным центром силы. В этом плане Минск – центр доброй силы. И наше достижение – это то, что мы действительно хотим мира.
Сегодня в работе у конгресса участвуют делегаты порядка 40 стран. Это говорит о понимании: возрождение нацизма – угроза планетарного масштаба. Иностранные гости, посещая «Хатынь», мемориал Брестской крепости и места массовых расстрелов, признают: опыт Беларуси в сохранении исторической памяти – это верное направление. Подробности здесь.
Для участников конгресса подготовлена масштабная экскурсионная программа по памятным местам. Одна из знаковых точек – мемориальный комплекс «Тростенец». Делегаты почтили память героев и возложили цветы к монументу.
Участники IV Международного антифашистского конгресса посетили мемориальный комплекс «Тростенец».
За последние годы современной истории мир не стоял настолько близко к вооруженному противостоянию. И сегодня как никогда важно не забывать о зверствах нацистов на оккупированных территориях и в концлагерях.
Подробности в видео.