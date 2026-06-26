Защита исторической правды – IV Международный антифашистский конгресс продолжает работу в Минске

Даты его проведения выбраны неслучайно: в Беларуси проходят мероприятия, приуроченные к 85-летию начала Великой Отечественной войны. Это очередное напоминание о том, как важно сохранять правду о событиях тех лет. Обращение участникам конгресса направил Александр Лукашенко.

Борьба с распространением нацизма, укрепление международной безопасности и защита памяти о подвиге советских солдат. Такие темы сегодня в центре внимания делегатов Международного антифашистского конгресса. Форум объединил военных, дипломатов, общественность, ветеранов и молодежь. Всех тех, кто не закрывает глаза на зверства нацистов. Голос Минска против фашизма звучит настойчиво и бескомпромиссно.

Беларусь делает все возможное, чтобы память о событиях Великой Отечественной войны была сохранена. Так, в республике расследуется уголовное дело о геноциде белорусского народа, проводятся раскопки в местах уничтожения мирных жителей и изучаются архивные документы. Это то малое, что наш народ может сделать в благодарность за мирное небо.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Отсутствие ксенофобии, отсутствие любых этнических, расовых фобий – это то, что характерно для нас. И поэтому это является притягательным центром силы. В этом плане Минск – центр доброй силы. И наше достижение – это то, что мы действительно хотим мира.