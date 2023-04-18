В международной акции «Диктант Победы» планируют поучаствовать почти 6 тысяч человек

Новости Беларуси. Повышение исторической грамотности и патриотического потенциала белорусской молодежи. Без малого 6 тысяч человек со всей Беларуси планируют написать «Диктант победы». Международная просветительско-патриотическая акция пройдет 27 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участникам предстоит за 45 минут выполнить 25 заданий. Большая часть вопросов будет посвящена трагедии в Хатыни и геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной. Главное условие – выполнить все задания лично. Для проведения акции подготовили 180 площадок это аудитории учреждений образования и культуры, библиотеки, музеи. Начнется диктант в 14:00. Перед его началом каждый участник получит бланки с заданиями и для ответов, а по окончании – памятный сертификат.