Лукашенко – Пушилину: мы готовы оказать помощь, чтобы не чужие нам люди наконец-то перестали страдать

Новости Беларуси. Беларусь готова оказать Донецку помощь в восстановлении и нормализации жизни людей. Этими планами глава государства поделился во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минск из Донецка прибыла представительная делегация. В народной республике строят мирные планы и заинтересованы в поддержке со стороны нашей страны по многим направлениям. От восстановления промышленности до развития сельского хозяйства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь? Работы впереди очень много. Надо восстанавливаться. Надо промышленные предприятия возрождать, сельское хозяйство. В конце концов, люди там жить будут. Это 100 %. И кормить людей же надо. Поэтому мы готовы оказать соответствующую помощь и поддержку, чтобы не чужие нам люди там наконец-то перестали страдать.