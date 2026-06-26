Зеленский ранее заявлял, что Беларусь якобы готовит военную инфраструктуру для возможного расширения агрессии против Украины. Это вызвало широкий резонанс как внутри страны, так и за ее пределами. Однако вскоре последовала реакция украинской пограничной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И она оказалась совсем иной.

В Украине снова фиксируют расхождения между заявлениями политического руководства и официальными данными государственных ведомств. Во всяком случае, именно такое впечатление складывается от последних сообщений Киева о ситуации на белорусском направлении.

Как сообщили в ведомстве местным СМИ, вблизи украинско-белорусской границы никакого наращивания ударной группировки или переброски дополнительных подразделений и военной техники не зафиксировано. Более того, белорусская сторона сохраняет на приграничном направлении те же силы, которые находятся там с 2022 года. Их численность не меняется, а происходящие перемещения связаны исключительно с плановой ротацией личного состава.

Таким образом, украинское инфополе сегодня демонстрирует сразу две взаимоисключающие версии происходящего. С одной стороны – заявления о подготовке наступления. С другой – официальные данные структуры, которая непосредственно контролирует ситуацию на границе.

В Минске же подобные обвинения вновь отвергли, подчеркнув, что Беларусь не намерена вступать в конфликт и не предпринимает действий, которые могли бы свидетельствовать о подготовке наступательных операций против Украины.