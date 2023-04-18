В двух районах Гродненской области началось командно-штабное учение

В Новогрудском и Кореличском районах на Гродненщине во вторник, 18 апреля, стартовало командно-штабное учение с силами теробороны, информирует Минобороны РБ.

Мероприятие будет проходить по 21 апреля 2023 года. Во время учения территориальные войска совместно с органами внутренних дел и подразделениями по ЧС будут отрабатывать вопросы охраны объектов жизнеобеспечения населения и поддержания военного положения. Еще одним направлением командно-штабного учения станет борьба с ДРГ и незаконными вооруженными формированиями.