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В двух районах Гродненской области началось командно-штабное учение

18 апреля 2023 07:45
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В Новогрудском и Кореличском районах на Гродненщине во вторник, 18 апреля, стартовало командно-штабное учение с силами теробороны, информирует Минобороны РБ.

Мероприятие будет проходить по 21 апреля 2023 года. Во время учения территориальные войска совместно с органами внутренних дел и подразделениями по ЧС будут отрабатывать вопросы охраны объектов жизнеобеспечения населения и поддержания военного положения. Еще одним направлением командно-штабного учения станет борьба с ДРГ и незаконными вооруженными формированиями.

# Национальная безопасность # общество

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