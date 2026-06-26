В больницах Польши при проверке выявлены грубые нарушения

Кризис здравоохранения Польши оказался гораздо глубже, чем предполагалось ранее. И дело не только в недостатке финансирования – медучреждения страны испытывают острую нехватку оборудования и кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во всех больницах систематически грубо нарушали правила рабочего времени. Медперсонал не получал положенные 11 часов отдыха после каждой смены. Врачи работали больше суток, а своеобразный антирекорд составил 70 часов непрерывного дежурства.

Такая порочная практика в основном обусловлена нехваткой персонала и контрактами, которые не соответствуют Трудовому кодексу. Как подчеркнули аудиторы, длительные смены и недостаток отдыха представляют прямую угрозу жизни пациентов. Переутомленный персонал неизбежно чаще допускает ошибки, которые могут привести к трагическим последствиям.