Прямой эфир

В больницах Польши при проверке выявлены грубые нарушения

26 июня 2026 17:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кризис здравоохранения Польши оказался гораздо глубже, чем предполагалось ранее. И дело не только в недостатке финансирования – медучреждения страны испытывают острую нехватку оборудования и кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, польское контрольно-ревизионное управление провело проверку десяти крупнейших клиник республики. И результаты оказались шокирующими.

В больницах Польши при проверке выявлены грубые нарушения-2

Во всех больницах систематически грубо нарушали правила рабочего времени. Медперсонал не получал положенные 11 часов отдыха после каждой смены. Врачи работали больше суток, а своеобразный антирекорд составил 70 часов непрерывного дежурства.

Такая порочная практика в основном обусловлена нехваткой персонала и контрактами, которые не соответствуют Трудовому кодексу. Как подчеркнули аудиторы, длительные смены и недостаток отдыха представляют прямую угрозу жизни пациентов. Переутомленный персонал неизбежно чаще допускает ошибки, которые могут привести к трагическим последствиям.

В больницах Польши при проверке выявлены грубые нарушения-4

Но и это еще не все. Проверка выявила неудовлетворительное состояние операционных, проблемы с электроснабжением и отсутствие обязательного контроля за медицинским оборудованием. В итоге контрольное ведомство было вынуждено обратиться в Министерство здравоохранения Польши с требованием принять срочные меры. Ведь когда больницы сами становятся источником потенциальной опасности – это уже говорит о системном кризисе всей отрасли.

В Варшаве разбился небольшой самолет – погибли 2 человека.

# Международная политика # Новости Польши

Другие новости рубрики

Все новости
Погранслужба Украины опровергла слова Зеленского о подготовке нападения из Беларуси
26 июня 2026 17:09

Погранслужба Украины опровергла слова Зеленского о подготовке нападения из Беларуси

В Варшаве разбился небольшой самолет – погибли 2 человека
26 июня 2026 11:39

В Варшаве разбился небольшой самолет – погибли 2 человека

Германия теряет от 300 до 500 рабочих мест каждый день – Мерц
26 июня 2026 11:26

Германия теряет от 300 до 500 рабочих мест каждый день – Мерц