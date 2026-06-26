В больницах Польши при проверке выявлены грубые нарушения
Кризис здравоохранения Польши оказался гораздо глубже, чем предполагалось ранее. И дело не только в недостатке финансирования – медучреждения страны испытывают острую нехватку оборудования и кадров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, польское контрольно-ревизионное управление провело проверку десяти крупнейших клиник республики. И результаты оказались шокирующими.
Во всех больницах систематически грубо нарушали правила рабочего времени. Медперсонал не получал положенные 11 часов отдыха после каждой смены. Врачи работали больше суток, а своеобразный антирекорд составил 70 часов непрерывного дежурства.
Такая порочная практика в основном обусловлена нехваткой персонала и контрактами, которые не соответствуют Трудовому кодексу. Как подчеркнули аудиторы, длительные смены и недостаток отдыха представляют прямую угрозу жизни пациентов. Переутомленный персонал неизбежно чаще допускает ошибки, которые могут привести к трагическим последствиям.
Но и это еще не все. Проверка выявила неудовлетворительное состояние операционных, проблемы с электроснабжением и отсутствие обязательного контроля за медицинским оборудованием. В итоге контрольное ведомство было вынуждено обратиться в Министерство здравоохранения Польши с требованием принять срочные меры. Ведь когда больницы сами становятся источником потенциальной опасности – это уже говорит о системном кризисе всей отрасли.
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