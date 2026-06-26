Петкевич: заключение соглашений ЕАЭС с третьими странами должно иметь результаты

Сотрудничество и заключение соглашений ЕАЭС с третьими странами должно быть абсолютно честным, понятным и иметь результат. Об этом заявила заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич на встрече с министром по торговле Евразийской экономической комиссии Андреем Слепневым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Стороны обсудили актуальные вопросы развития торгового сотрудничества Евразийского экономического союза, в том числе заключение преференциальных соглашений с третьими странами, принятие согласованных мер таможенно-тарифного регулирования, выработку совместных мер по дальнейшей либерализации торговли. Также Наталья Петкевич поблагодарила Андрея Слепнева за большую работу, которую он проводит в ЕЭК по части заключения соглашений о зоне свободной торговли.

Наталья Петкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

Хочу отдельно, воспользовавшись случаем, поблагодарить за ту большую работу, которую вы проводите в ЕЭК как министр торговли. В плане заключения соглашений о зоне свободной торговли – это был один из приоритетов нашего председательства, расширения подобного рода взаимодействия ЕАЭС с третьими странами.

Я понимаю, насколько это сложно, найти компромисс внутри нашей «пятерки», а еще и с другой страной. Вы, конечно, это делаете филигранно, спасибо вам большое. Честно, ваш профессионализм вызывает восхищение. Мы готовы к самой активной работе, помогать вам, искать компромиссы.

В свою очередь Андрей Слепнев отметил высокий уровень взаимодействия с нашей страной.