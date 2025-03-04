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Коллективу Министерства архитектуры и строительства представили нового главу ведомства

04 марта 2025 13:39
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Приступает к работе и новый руководитель Министерства архитектуры и строительства. Коллективу ведомства Александра Студнева представил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Коллективу Министерства архитектуры и строительства представили нового главу ведомства-2

На протяжении профессиональной деятельности Александр Студнев был тесно связан со строительной сферой – работал мастером, руководил коммунальными предприятиями. С 2022 года занимал должность председателя Могилевского горисполкома. Теперь, уже в качестве министра, предстоит заняться реализацией серьезных задач пятилетки качества. 

Основной упор на возведение жилья в регионах и сельских населенных пунктах, особенно вблизи производств. Актуальными темами для отрасли являются также ценообразование, заработная плата сотрудников, обеспечение квалифицированными кадрами.

# Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь # Александр Студнев

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