Коллективу Министерства архитектуры и строительства представили нового главу ведомства

Приступает к работе и новый руководитель Министерства архитектуры и строительства. Коллективу ведомства Александра Студнева представил заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На протяжении профессиональной деятельности Александр Студнев был тесно связан со строительной сферой – работал мастером, руководил коммунальными предприятиями. С 2022 года занимал должность председателя Могилевского горисполкома. Теперь, уже в качестве министра, предстоит заняться реализацией серьезных задач пятилетки качества.

Основной упор на возведение жилья в регионах и сельских населенных пунктах, особенно вблизи производств. Актуальными темами для отрасли являются также ценообразование, заработная плата сотрудников, обеспечение квалифицированными кадрами.