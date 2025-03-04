Беларусь ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности

Минск в очередной раз подтверждает статус западного форпоста Союзного государства. Президент 4 марта подписал Закон о ратификации «Договора между Беларусью и Россией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суть в коллективном противодействии санкционному давлению на Минск и Москву, а еще в сложении наших потенциалов в обеспечении безопасности Союзного государства в случае агрессии или потенциальной угрозы. Речь о незамедлительном предоставлении необходимой военной и военно-технической помощи. Таков наш ответ на современные мировые вызовы.