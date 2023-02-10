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В Минске построят две поликлиники и инфекционную больницу

10 февраля 2023 15:24
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Новости Беларуси. В Минске построят две поликлиники и инфекционную больницу. Кроме того, в разработке новый центр наркологии, а также медцентр, в состав которого включат 10-ю стоматологическую поликлинику, эндокринологический и центр косметологии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске построят две поликлиники и инфекционную больницу-1

Развитие столичной медицины обсуждали на коллегии комитета здравоохранения. Речь шла и о новой инфекционной больнице. Она будет расположена на Долгиновском тракте. Проектные работы уже ведутся. К строительству приступят в сентябре. Из новшеств – организовать обмен данными между медучреждениями в электронном формате.

В Минске построят две поликлиники и инфекционную больницу-4

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Сегодня в Минске лучшая в республике информатизация. 100 % наших врачей имеют возможность выписки электронного рецепта, работа в системе информационных технологий. И наша задача – создать возможность обмена медицинскими данными в информационном формате между нашими учреждениями. Город берет на себя большую часть пациентов республики. И это абсолютно правильно. Сегодня всем нашим гражданам должны быть доступны те уникальные высокие технологии, которые есть в каждом учреждении Минска.

В Минске построят две поликлиники и инфекционную больницу-7

Продолжается возведение общежития для медработников, его введут в строй к концу 2023 года. А строительная готовность нового блока трансплантации костного мозга и стволовых клеток Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии составляет более 75 %.

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# Строительство # общество # Елена Богдан # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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