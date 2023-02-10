Новости Беларуси. В Минске построят две поликлиники и инфекционную больницу. Кроме того, в разработке новый центр наркологии, а также медцентр, в состав которого включат 10-ю стоматологическую поликлинику, эндокринологический и центр косметологии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Развитие столичной медицины обсуждали на коллегии комитета здравоохранения. Речь шла и о новой инфекционной больнице. Она будет расположена на Долгиновском тракте. Проектные работы уже ведутся. К строительству приступят в сентябре. Из новшеств – организовать обмен данными между медучреждениями в электронном формате.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Сегодня в Минске лучшая в республике информатизация. 100 % наших врачей имеют возможность выписки электронного рецепта, работа в системе информационных технологий. И наша задача – создать возможность обмена медицинскими данными в информационном формате между нашими учреждениями. Город берет на себя большую часть пациентов республики. И это абсолютно правильно. Сегодня всем нашим гражданам должны быть доступны те уникальные высокие технологии, которые есть в каждом учреждении Минска.