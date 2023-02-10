Новости Беларуси. Брестские десантники получили более 40 новых единиц боевой техники. Современные машины значительно превосходят предшественников по своим боевым характеристикам, и это, по сути, новое поколение вооружения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению главы государства уже на протяжении пяти лет Вооруженные Силы Беларуси получают и осваивают новые образцы техники. Это касается не только сил специальных операций. Брестский десант оснастили батальонным комплектом БТР-82А. Кроме боевых машин, в него также входят медицинский транспорт, автомобили связи и ремонтно-эвакуационные средства.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:

Помимо этого, идет оснащение совершенно новыми средствами связи, которые выпускает наш военно-промышленный комплекс. И на этих образцах средства связи стоят наши, белорусские, специальные. Машины производились на Курганском заводе в Российской Федерации, средства связи, оптику устанавливали нашу. Испытания показали, что наши более надежные. Огневая мощь и вообще боевые возможности этого батальона с получением этих новых образцов, смело можно говорить, в раза три возросли по сравнению с тем, что было до этого.