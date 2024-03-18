Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на выборах

Заседание Всебелорусского народного собрания необходимо провести на самом высоком уровне и по форме, и по содержанию. Об этом заявил Президент в ходе совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нам есть на что ориентироваться в вопросе подготовки к электоральным кампаниям. Единый день голосования, который в Беларуси проводили впервые, продемонстрировал не только высокую явку, но и высокий уровень организации. Учитывать можно и опыт России. Накануне там завершилась президентская избирательная кампания. Есть чему научиться, – отметил Александр Лукашенко.

Глава государства также поделился подробностями сегодняшнего телефонного разговора со своим российским коллегой. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой и тем, как российское общество сплотилось в непростой ситуации и прошло проверку на монолитность.