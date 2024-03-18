Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на выборах
Заседание Всебелорусского народного собрания необходимо провести на самом высоком уровне и по форме, и по содержанию. Об этом заявил Президент в ходе совещания во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Нам есть на что ориентироваться в вопросе подготовки к электоральным кампаниям. Единый день голосования, который в Беларуси проводили впервые, продемонстрировал не только высокую явку, но и высокий уровень организации. Учитывать можно и опыт России. Накануне там завершилась президентская избирательная кампания. Есть чему научиться, – отметил Александр Лукашенко.
Глава государства также поделился подробностями сегодняшнего телефонного разговора со своим российским коллегой. Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой и тем, как российское общество сплотилось в непростой ситуации и прошло проверку на монолитность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Из любых событий мы должны извлекать определенные уроки. Самый главный урок заключается в том, что нашим народам нельзя навязывать чужую волю. Если ты это будешь пытаться сделать, люди сделают наоборот, как бы ни было сложно. Поэтому не удалось известным силам навязать эту волю россиянам прежде всего. Они молодцы, сплотились и показали, кто в доме хозяин. Во-вторых, это был серьезный сигнал Западу, который делал ставку на то, чтобы раскачать изнутри Россию. Не получается на фронте – значит, раскачать изнутри. Тоже не получилось. И третье: надо понимать, что это и для нас наука. Мы в преддверии 2025 года, наших выборов, надо внимательнейшим образом изучать.
Кроме того, лидеры Союзного государства обсудили совместные планы. Например, строительство высокоскоростной дороги от Бреста до Москвы.