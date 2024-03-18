Март – время рассады. Вот что можно посеять, чтобы собрать урожай к лету

Чтобы к лету собрать урожай, рассаду надо сажать в марте. Со второй половины месяца уже можно сеять репчатый лук и порей, баклажаны, цветную капусту, брокколи и не только.

Лидия Петрова, руководитель садового центра:

В марте нужно поторопиться с некоторыми культурами. Например, нужно обязательно в начале марта и успеть до середины марта постараться посеять сельдерей. Причем мы останавливаемся именно на ранних сортах. Обязательно сеем ранние перцы. Около 20-х чисел уже сеем индетерминантные и полудетерминантные томаты для высадки в теплицу.