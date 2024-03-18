Запуск «Союза МС-25» посвятят 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина

На Байконуре идут последние приготовления к старту корабля «Союз МС-25». Именно на нем уже 21 марта на МКС отправится 21-я экспедиция посещения, в основном составе которой белоруска Марина Василевская, россиянин Олег Новицкий и американка Трейси Дайсон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Событие историческое для нашей страны. Впервые на орбиту отправится наша соотечественница. По традиции за процессом приготовления на Байконуре наблюдают сотни журналистов и туристов. Наготове и дублирующий экипаж: Анастасия Ленкова, Иван Вагнер и Дональд Петтит. После установки ракеты в вертикальное положение на стартовом комплексе, специалисты «Роскосмоса» продолжили ее подготовку к пуску.

Игорь Бармин, глава Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского:

В последний стартовый день осуществляется посадка экипажа в кабину корабля, заправка перед этим проводится ракеты компонентами топлива. После посадки экипажа проводится подпитка криогенных компонентов. А по завершении всего цикла подготовки мы будем свидетелями запуска космонавтов на орбиту.