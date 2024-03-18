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Аптечка, огнетушитель, домкрат – инспектор ДПС рассказал, какие вещи должны быть в каждой машине

18 марта 2024 09:34
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Собираясь в далекую поездку, необязательно тащить с собой кучу ненужных вещей. Самое основное, что должно быть в авто каждого водителя, – это, конечно, документы. А чтобы не перегружать машину и не брать ничего лишнего, мы поговорили с инспектором дорожно-патрульной службы и узнали, что взять с собой в дорогу.

Аптечка, огнетушитель, домкрат – инспектор ДПС рассказал, какие вещи должны быть в каждой машине-1

Максим Шестовец, инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска:
Автомобильная медицинская аптечка. К сожалению, многие обращают внимание только после того случая, когда необходимо ее использовать. Хотя это наиболее важный предмет в вашем автомобиле. Знак аварийной остановки необходим в случае ДТП.

Аптечка, огнетушитель, домкрат – инспектор ДПС рассказал, какие вещи должны быть в каждой машине-4

Каждый водитель должен знать список предметов, которые необходимо иметь в обязательном порядке в автомобиле согласно ПДД. Такие, как автомобильный огнетушитель, который может спасти не только ваш автомобиль, но и чью-то жизнь.

Аптечка, огнетушитель, домкрат – инспектор ДПС рассказал, какие вещи должны быть в каждой машине-7

Также в машине необходимо иметь такие вещи, как домкрат, ключ для откручивания колес, запасное колесо. В теплое время года необходимо иметь пару бутылок воды, при ярком освещении – солнцезащитные очки.

В дороге случается разное, поэтому компрессор или обычный насос лишним не будет. Подробности в видео.

# ГАИ # общество # Эрика Лаврецкая

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