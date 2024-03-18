Аптечка, огнетушитель, домкрат – инспектор ДПС рассказал, какие вещи должны быть в каждой машине

Собираясь в далекую поездку, необязательно тащить с собой кучу ненужных вещей. Самое основное, что должно быть в авто каждого водителя, – это, конечно, документы. А чтобы не перегружать машину и не брать ничего лишнего, мы поговорили с инспектором дорожно-патрульной службы и узнали, что взять с собой в дорогу.

Максим Шестовец, инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Заводского РУВД г. Минска:

Автомобильная медицинская аптечка. К сожалению, многие обращают внимание только после того случая, когда необходимо ее использовать. Хотя это наиболее важный предмет в вашем автомобиле. Знак аварийной остановки необходим в случае ДТП.

Каждый водитель должен знать список предметов, которые необходимо иметь в обязательном порядке в автомобиле согласно ПДД. Такие, как автомобильный огнетушитель, который может спасти не только ваш автомобиль, но и чью-то жизнь.