Всебелорусское народное собрание пройдёт в Минске 18-19 декабря

В соответствии с распоряжением председателя ВНС Александра Лукашенко второе заседание VII Всебелорусского народного собрания проведут в Минске 18-19 декабря, сообщили на портале Президента Республики Беларусь.

Заседание ВНС созывается путем издания распоряжения председателя собрания впервые. Напомним, первое заседание VII Всебелорусского народного собрания состоялось 24-25 апреля 2024-го. Тогда, в соответствии с законодательством, оно созывалось Центральной избирательной комиссией.

В феврале 2025-го был создан комитет по подготовке и проведению заседаний, его возглавил премьер-министр Беларуси, в состав входит ряд высших должностных лиц, руководство министерств, а также председатели облисполкомов, Мингорисполкома и представители иных госорганов.