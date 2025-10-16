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Всебелорусское народное собрание пройдёт в Минске 18-19 декабря

16 октября 2025 15:34
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В соответствии с распоряжением председателя ВНС Александра Лукашенко второе заседание VII Всебелорусского народного собрания проведут в Минске 18-19 декабря, сообщили на портале Президента Республики Беларусь.

Заседание ВНС созывается путем издания распоряжения председателя собрания впервые. Напомним, первое заседание VII Всебелорусского народного собрания состоялось 24-25 апреля 2024-го. Тогда, в соответствии с законодательством, оно созывалось Центральной избирательной комиссией. 

В феврале 2025-го был создан комитет по подготовке и проведению заседаний, его возглавил премьер-министр Беларуси, в состав входит ряд высших должностных лиц, руководство министерств, а также председатели облисполкомов, Мингорисполкома и представители иных госорганов. 

# Всебелорусское народное собрание # Александр Лукашенко

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