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Лукашенко требует усилить работу по основным рынкам

16 октября 2025 13:37
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Прогнозные показатели на 2026 год должны содержать реалистичный, но напряженный сценарий. Этого требует Президент. Сегодня, 16 октября, во Дворце Независимости состоялось совещание о проектах прогнозных документов на предстоящий год, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко требует усилить работу по основным рынкам-2

Речь шла также о том, что имеем сегодня. Отметим, в нынешнем году завершается реализация шестой пятилетней программы. Нужно приложить неимоверные усилия, чтобы выполнить все доведенные параметры – подчеркнул глава государства.

«Картина неоднозначная!» – Лукашенко провел совещание по проектам прогнозных документов на 2026 год

Учитывая, что значительную часть ВВП страны обеспечивает экспорт, ответственность за показатели будет еще более персонифицированной. В этой части Президент также ориентировал смотреть дальше российского рынка. Наращивать сотрудничество, например, со странами СНГ – мы имеем хорошие политические отношения, но экономические необходимо подтягивать. 

Лукашенко требует усилить работу по основным рынкам-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Пример по Узбекистану – было 30 миллионов, сегодня 40. Больше миллиона каждый год прирост населения. Их же надо накормить, а чтобы накормить, надо почву обработать. У нас же это все есть. Корову надо подоить, ну и продукты питания, все есть. И с Шавкатом Миромоновичем у нас прекрасные отношения, как со всеми главами государств. В том числе Казахстан – огромнейшая земля, 20 миллионов населения. Все надо. Но предупреждал – качество. У нас есть возможность делать качественный товар. И россияне с удовольствием покупают белорусское, если оно даже немножко дороже, чем из других стран.

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество

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