В Минской области планируют модернизировать 30 медобъектов до конца 2025-го

До конца года в Минской области планируют модернизировать 30 медицинских объектов. Так, в Копыльском районе сельские жители получили поддержку в обеспечении лекарствами и средствами для ухода за здоровьем. Теперь медработники могут продавать не только лекарственные препараты, но и широкий перечень других товаров аптечного ассортимента, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Жанна Мисюченко, жительница деревни Новоселки:

Работой ФАП, я считаю, довольно все население Новоселок и близлежащих отделений. Так как население пожилое и медицинская помощь необходима. В общении и обслуживании наш фельдшер очень доброжелательна. На ФАП оборудованы помещения общего осмотра, проведения ЭКГ, функционирует гинекологический кабинет. Также можно приобрести лекарства. За медикаментами пришла и Светлана Акула – социальный работник.

Светлана Акула, социальный работник Копыльского территориального центра социального обслуживания населения:

Работаю около 10 лет. У меня на обслуживании 11 человек. Уборка, доставка лекарств и продуктов питания входит в мои обязанности.