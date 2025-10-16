В Минской области планируют модернизировать 30 медобъектов до конца 2025-го
До конца года в Минской области планируют модернизировать 30 медицинских объектов. Так, в Копыльском районе сельские жители получили поддержку в обеспечении лекарствами и средствами для ухода за здоровьем. Теперь медработники могут продавать не только лекарственные препараты, но и широкий перечень других товаров аптечного ассортимента, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Жанна Мисюченко, жительница деревни Новоселки:
Работой ФАП, я считаю, довольно все население Новоселок и близлежащих отделений. Так как население пожилое и медицинская помощь необходима. В общении и обслуживании наш фельдшер очень доброжелательна.
На ФАП оборудованы помещения общего осмотра, проведения ЭКГ, функционирует гинекологический кабинет. Также можно приобрести лекарства. За медикаментами пришла и Светлана Акула – социальный работник.
Светлана Акула, социальный работник Копыльского территориального центра социального обслуживания населения:
Работаю около 10 лет. У меня на обслуживании 11 человек. Уборка, доставка лекарств и продуктов питания входит в мои обязанности.
На участке Новоселковского ФАП чуть больше четырехсот человек. Радиус обслуживания – 7 километров. Медпомощь оказывают не только в стационаре. Организованы выезды на дом. Особое внимание – инвалидам, одиноко проживающим и многодетным семьям. Также ведется патронаж малышей до года.
45 % всего населения Минской области – сельские жители. Для оказания им необходимой медпомощи в регионе функционируют 349 ФАПов, также организована работа 28-ми передвижных мини-поликлиник. Доступность и качество медицины на селе – на особом контроле.
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