Лукашенко: надо провести четкую черту, отделяющую обоснованное посредничество от необоснованного

Государство теряет миллиарды на серых схемах посредников. Только в 2025 году переплаты и взятки при закупках составили полтора миллиарда рублей. 12 марта Александр Лукашенко провел совещание, на котором потребовал четко разграничить законное и необоснованное посредничество. Навести порядок нужно в каждой сфере экономики и без лишних сантиментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Разговор начался с жесткой констатации фактов. Глава государства напомнил: он не раз давал поручения по повышению конкурентоспособности экономики и недопущению серых схем. Законодательство ужесточили, за рубежом создали многофункциональные центры для продажи белорусской техники. Но проблему до конца решить не удалось. Цифры говорят сами за себя. В 2025 году установлено более 400 преступлений, связанных с процедурами закупок. И это не только промышленность или сельское хозяйство, проблема коснулась всех отраслей. Более половины выявленных фактов – получение взяток. В этой связи Президент поручил заместителю председателя ВНС Александру Косинцу разобраться в ситуации и представить конкретные предложения.

На совещании у главы государства также обсуждался проект указа о централизации закупок отдельных категорий товаров для нужд сельского хозяйства. Александр Лукашенко подчеркнул, хозяйства должны быть вовремя обеспечены всеми необходимыми ресурсами: от семян до удобрений. Необходимо исключить любые лазейки для посредников. Задача – чтобы крестьяне покупали технику напрямую у производителя, а банки кредитовали реальный сектор, а не схемы по обогащению перекупщиков.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В последнее время мы очень много говорим о том, что не можем конкурировать на наших традиционных рынках, продавая свою продукцию, с китайцами, турками и так далее. Очень много разговоров на эту тему. А почему не можем? Потому что якобы продукция у нас дорогая, где-то по качеству недорабатываем. Но почему дорогая? Затраты большие на производство той или иной продукции. То есть себестоимость высока. Экономисты, даже самые плохенькие, понимают, что себестоимость и затраты складываются из определенных статей, как у нас в бухгалтерии учили. Прежде всего это затраты на сырье, материалы, это затраты на электроэнергию и так далее, и тому подобное, зарплата. Как вы думаете, вырастут ли затраты, если на поставку сырья, оборудования и прочего мы переплачиваем в 2-3 раза за счет посредников и прочих ваших друзей? Надо провести четкую черту, отделяющую, как вы говорите, обоснованное посредничество от необоснованного. В государстве никто не против разумного посредника там, где это объективно нужно. Но это небольшое количество останется у нас направлений, которые будут под контролем то ли губернаторов, то ли министров и премьер-министра. Есть такие, кто в сложной ситуации думает только о собственном обогащении. Доходит до того, что в цепочку покупка-продажа включают 3, а то и 5 посредников, а зачастую фиктивных. Иногда иностранцев привлекают, чтобы обойти предельные надбавки к цене, прописанные в национальном законодательстве. В итоге все наценки, оседающие в карманах таких дельцов, приходится оплачивать обычным потребителям. Это возмутительно, и примеров более чем достаточно. Значит, надо, чтобы всякий бизнесмен знал, и не только бизнесмен, – с теми, кто решит нажиться на преступных махинациях, разговор будет короткий.