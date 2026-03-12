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Масштабный промопроект «Выбираем студотряд» проходит в Минске

12 марта 2026 14:41
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Масштабный промопроект «Выбираем студотряд» проходит в Минске-1

Настасья Пинчук, корреспондент:
Время определяться с планами на лето. В Минске проходит масштабный промопроект «Выбираем студотряд». Столица завершает эстафету стартов, которая на неделе прошла по всем регионам страны. 

Масштабный промопроект «Выбираем студотряд» проходит в Минске-3

Студенческие отряды организовываются по всей стране. Особенно впечатляет география: от локальных объектов Минска и области до международных проектов в России. Тот факт, что в списке есть и медицинские, и производственные, и даже экологические отряды, дает шанс каждому студенту найти применение своим талантам и знаниям. 

Подробнее смотрите в видео.

# Студенты # Международное сотрудничество # Образование в Беларуси

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