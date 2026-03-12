В чем отличие гражданского брака от юридического? Ответила юрист

Елена Гронская, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

В чем отличие гражданского брака от юридического и что лучше? В законодательстве Республики Беларусь существует четкое разграничение между браком как официальным союзом и так называемым гражданским браком – сожительством.

Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, заключенный в установленном законом порядке, направленный на создание семьи, которая порождает взаимные права и обязанности. Понятие «гражданский брак» отсутствует в действующем законодательстве. На практике под гражданским браком мы понимаем факт состояния в фактических брачных отношениях без официальной регистрации союза.