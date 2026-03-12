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В чем отличие гражданского брака от юридического? Ответила юрист

12 марта 2026 14:39
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Елена Гронская, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
В чем отличие гражданского брака от юридического и что лучше? В законодательстве Республики Беларусь существует четкое разграничение между браком как официальным союзом и так называемым гражданским браком – сожительством. 

Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, заключенный в установленном законом порядке, направленный на создание семьи, которая порождает взаимные права и обязанности. Понятие «гражданский брак» отсутствует в действующем законодательстве. На практике под гражданским браком мы понимаем факт состояния в фактических брачных отношениях без официальной регистрации союза. 

Подробнее – в видео.

# Закон # Елена Гронская # Брак и семья

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