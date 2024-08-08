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Лукашенко: после начала СВО активизировались кол-центры мошенников в Украине

08 августа 2024 18:06
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Держаться вместе и не искать сиюминутных выгод, идти по пути интеграции в рамках Содружества Независимых Государств. На это ориентировал министров внутренних дел стран СНГ Президент Беларуси 8 августа во время переговоров во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: после начала СВО активизировались кол-центры мошенников в Украине-1

Обеспечение кибербезопасности граждан должно стать общей задачей, ведь в интернете границ нет. Преступнику необязательно находиться на территории той страны, где он орудует. Только в Беларуси за первый квартал 2024 года количество преступлений с использованием интернет-технологий увеличилось в 4 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Мошенники, лжеминеры, дестабилизаторы работы госорганов… Александр Лукашенко уверен: общими усилиями этому вызову можно противостоять и защитить людей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
После начала специальной военной операции нами зафиксирована активизация деятельности мошенников, в том числе и кол-центров, действующих на территории Украины. Возросло число попыток дестабилизации работы госорганов путем заведомо ложных сообщений о минировании важнейших государственных объектов. А также мошенничества в отношении обычных граждан. На территории ваших стран также есть такая проблема, поэтому опыт борьбы с подобным злом будет интересен всем. Подробности

Иван Кубраков, к слову, анонсировал принятие решений на заседании Совмина в контексте как раз таки кибербезопасности.

Лукашенко: после начала СВО активизировались кол-центры мошенников в Украине-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Завтра будет выработано решение определенное, что касается киберпреступлений. Наш совет – это тот орган, который, если принимает решение, оно обязательно для исполнения всех. И мы контролируем наши решения.

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# Интернет-мошенничество # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Иван Кубраков

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