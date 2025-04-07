В США жертвами наводнений и торнадо стали не менее 20 человек

По меньшей мере 20 человек погибли в результате наводнений и торнадо в разных штатах США – включая Теннесси, Кентукки и Джорджию. В том числе 9-летний ребенок, которого унесло потоком воды по пути к автобусной остановке, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Большая часть погибших приходится на Теннесси, часть из них стали жертвами мощного торнадо, который обрушился на город Селмер. Кроме того, в Джорджии два человека погибли после того, как на них упало дерево на поле для гольфа. Всего зафиксировано более 90 торнадо в 10 штатах.

Энди Бешир, губернатор штата Кентукки (США):

Нам нужно принять правильные решения в течение следующих нескольких дней. Февральское наводнение, после которого мы все еще расчищаем и восстанавливаемся, показало нам, как необходимо действовать. Это может стать вопросом жизни и смерти. Поэтому я знаю, что в течение следующих нескольких дней нас могут ждать как внезапные наводнения, так и более масштабные паводки.

Как отмечалось ранее, мощные ливни вызвали разрушительные наводнения в центральных американских штатах. В зоне риска свыше 40 миллионов человек. В Арканзасе, Миссури, Теннесси и Миссисипи объявлен наивысший четвертый уровень угрозы. Обильные осадки привели к экстренной эвакуации и перекрытиям дорог. Только за минувшие выходные зафиксировано более 6 тысяч задержек авиарейсов и массовые отключения электричества.