Новые технологии в АПК! Узнали, как выполняются поручения Президента в Гродненском регионе

Беларусь и Россия нацелены на расширение взаимовыгодного сотрудничества в частности в сфере сельского хозяйства, в том числе по обмену опытом развития новых технологий в АПК. И у нас есть перспективные наработки, которые уже показывают достойные результаты. К примеру, в Гродненской области внедряемые инновации позволяют уходить от ручного труда, это повышает скорость и результативность технологических процессов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние три пятилетки там построили 115 новых молочно-товарных комплексов в рамках указов Президента. В этом году возведут еще 14, ведь эффект от обновления ощутим: увеличилось поголовье, существенно выросли темпы производства молока. Гродненскому региону предстоит не только удерживать позицию лидера в сельском хозяйстве, но и повышать планку. Такова задача для нового губернатора от Александра Лукашенко, тем более есть моменты, в которых области необходимо повысить показатели. Репортаж Галины Буро.

Уже не лопатами – новая техника для раздачи и распределения кормов обеспечивает трехразовое питание для буренок: теперь быстро и вовремя. А еще светлые помещения с естественным освещением и уникальная система вентиляции, которая поддерживает наиболее комфортную температуру для содержания животных, а это влияет на здоровье и продуктивность. Показатели отслеживает компьютерная программа. Специальные датчики на шее считывают данные по каждой корове.

Смотрим, что вот меньше дает молока, значит, может быть, заболела, может быть, в охоте, надо обратить внимание на нее. Молочно-товарный комплекс «Жукевичи» в сельхозпредприятии «Гродненская птицефабрика» возвели вместо старой фермы. К проекту подошли с умом – предусмотрели все технологические нюансы. Например, доильный блок теперь расширен почти в три раза, а новое оборудование помогает сохранить качественные показатели.

Светлана Логвинова, начальник молочно-товарного комплекса «Жукевичи» в сельхозпредприятии «Гродненская птицефабрика»:

Дополнительно стоит дезинфекция. После каждого доения дезинфицируются аппараты, это, конечно, улучшает качество молока. Доим на корову мы сейчас 33,5 литра – это на 3,2 больше, чем в прошлом году на корову. Увеличилось, естественно, поголовье. Было на старой ферме 720, здесь мы уже 925 доим. Таким образом, новый комплекс позволил увеличить поголовье, существенно не расширяя штат работников. Срок окупаемости – 5 лет.

Галина Буро, корреспондент:

Молочно-товарный комплекс уже начал себя окупать. Реализация молока увеличилась на 45 %. Если раньше в сутки продавили 20 тонн продукта, то теперь 29, и сортом только «экстра». Только от одного такого комплекса выручка хозяйства ежемесячно возросла на 13 тысяч рублей. Рост доходов – это и зарплаты работникам, и новые возможности для сельхозпредприятия. В рамках указов Президента в Гродненской области за последние три пятилетки построили 115 новых молочно-товарных комплексов и провели реконструкцию еще 170 ферм. В итоге приросли по молоку на 88,5 %.

Игорь Сорокин, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гродненского облисполкома:

За прошлый год мы надоили на одну корову 7,5 тысячи килограммов молока. В этом году ожидаем 7750, в следующем фактически на 8 тысяч должна область выйти. И 14 проектов у нас в разработке, ведется строительство с окончанием либо в конце этого года, либо в начале следующего. Но на этом работа не остановится. Так, мы до 2030 года хотим построить 79 молочно-товарных комплексов, что позволит нам в полной мере выполнить поручение главы государства по переводу всего дойного стада на современные условия.

Одновременно со строительством молочно-товарных комплексов возводят и современные профилактории для телят, закупают молочное такси, которое держит температуру выпойки, и другое оборудование, чтобы свести к минимуму потери. Ведь хоть Гродненская область является по многим аграрным показателям образцовой (с лидеров всегда и больший спрос), из уст Александра Лукашенко в адрес передового региона прозвучала порция критики. Назначая на должность главу региона, Президент дал ряд поручений Юрию Караеву. Серьезные кадровые решения у Лукашенко! Кто получил портфели руководителей? Читать. Общий язык с управленческим штабом региона новый губернатор нашел еще в предыдущей должности – пять лет проработал помощником Президента – инспектором по Гродненской области. К тому же, как отметил глава государства, Юрия Караева всегда интересовала аграрная тема, а в самом регионе сложился крепкий костяк специалистов в АПК. Задача – подтянуть технологическую дисциплину. Перед сельским хозяйством всей страны стоят новые более сложные задачи, а Гродненская область при этом должна сохранить свои позиции.