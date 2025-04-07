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В Сейме Литвы предложили лишить граждан Беларуси и России права голоса на муниципальных выборах

07 апреля 2025 17:01
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И очередное посягательство прибалтийских чиновников на демократичные права наших граждан. В Сейме Литвы предложили лишить жителей Беларуси и России права голоса на муниципальных выборах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Сейме Литвы предложили лишить граждан Беларуси и России права голоса на муниципальных выборах-2

Соответствующие поправки в ближайшее время планирует зарегистрировать партия «Союз Отечества». В проекте поясняется, что право голоса на выборах в собрания местных самоуправлений будет предоставляться только постоянно проживающим гражданам Литвы, а также стран Евросоюза и НАТО. 

В разрешенном списке также жители государств, входящих в Европейскую экономическую зону и Организацию экономического сотрудничества и развития. Отметим, ранее эстонский парламент в ускоренном процессе внес поправки в Основной закон и принял аналогичное нововведение. Однако стремление Таллина и Вильнюса ограничить права людей показывает истинные принципы прибалтийских политиков.

# Выборы # Международная политика

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