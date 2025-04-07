В Сейме Литвы предложили лишить граждан Беларуси и России права голоса на муниципальных выборах

И очередное посягательство прибалтийских чиновников на демократичные права наших граждан. В Сейме Литвы предложили лишить жителей Беларуси и России права голоса на муниципальных выборах, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующие поправки в ближайшее время планирует зарегистрировать партия «Союз Отечества». В проекте поясняется, что право голоса на выборах в собрания местных самоуправлений будет предоставляться только постоянно проживающим гражданам Литвы, а также стран Евросоюза и НАТО.

В разрешенном списке также жители государств, входящих в Европейскую экономическую зону и Организацию экономического сотрудничества и развития. Отметим, ранее эстонский парламент в ускоренном процессе внес поправки в Основной закон и принял аналогичное нововведение. Однако стремление Таллина и Вильнюса ограничить права людей показывает истинные принципы прибалтийских политиков.