Первый день детского музыкального конкурса на «Славянском базаре» – рассказываем, что в программе
Сегодня, 14 июля, в Витебске стартует XXXV Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Он продлится по 20 июля и соберет гостей на трех главных площадках – в Летнем амфитеатре, концертном зале «Витебск» и Центральном спортивном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Славянский базар» проводится в Витебске с 1992 года и считается одним из крупнейших культурных форумов Восточной Европы. С 1995-го – под патронатом Президента Беларуси, в статусе международного. В разные годы форум собирал представителей всех славянских народов и дважды получал награду «Фестиваль года». Сегодня музыкальную программу откроют юные артисты. Вечером состоится первый тур XXIV Международного детского музыкального конкурса «Витебск».
За Гран-при поборются юные артисты из 19 стран: от Армении и Болгарии до Швеции и Китая. Накануне прошла жеребьевка, открывать программу будет участница из Эстонии. А Беларусь на конкурсе представит брестская школьница Елизавета Цуприк, которая выйдет на сцену под 17 номером. В первый конкурсный день юные вокалисты исполнят саунд-треки из популярных фильмов и мюзиклов.
В Витебске стартует XXXV Международный фестиваль искусств «Славянский базар»
На главной сцене в Летнем амфитеатре – идут последние приготовления. В этом году на площадке установили рекордное количество звукового и светового оборудования. Все для того, чтобы каждое мероприятие превратилось в настоящее шоу. Артисты уже завершают репетиции.
Екатерина Волчёк:
Очень рады присутствовать на «Славянском базаре», мы уже не первый год. За это время ваш фестиваль расцвел, приобрел большую популярность, мы рады присутствовать и быть частичкой фестиваля.
Рафаэль, певец (Израиль):
Я очень рад быть здесь, я рад быть с вами, вы такие замечательные, счастливые, это чудесный фестиваль. Каждый раз, когда вы меня приглашаете, я действительно счастлив. Я надеюсь, что вы все придете посмотреть на нас на концерте этого замечательного фестиваля.
Город наполняется музыкой и разноязычной речью. Многие гости приехали в витебск заранее, чтобы застать самое начало праздника. У сувенирных лавок уже выстраиваются очереди – туристы охотно раскупают изделия ручной работы, практически каждое из которых украшает главный символ фестиваля – василек.
Вот такие шкатулочки прекрасные с вышитыми васильками.
Галина Лапикова, ремесленник:
У меня панно на спиле натурального дерева, работа сделала в технике декупаж, бумаги тут нет, это краска, покрыта лаком. Я сама делаю, сыновья помогают. У меня два сына.
XXXV юбилейный Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске» обещает удивить масштабом. Рссыпь именитых артистов, новые имена, десятки выставок, спектаклей, танцевальные и музыкальные конкурсы – все это ждет гостей главного события лета.
Милиция переведена на усиленный режим работы во время «Славянского базара»