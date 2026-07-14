Первый день детского музыкального конкурса на «Славянском базаре» – рассказываем, что в программе

Сегодня, 14 июля, в Витебске стартует XXXV Международный фестиваль искусств «Славянский базар». Он продлится по 20 июля и соберет гостей на трех главных площадках – в Летнем амфитеатре, концертном зале «Витебск» и Центральном спортивном комплексе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Славянский базар» проводится в Витебске с 1992 года и считается одним из крупнейших культурных форумов Восточной Европы. С 1995-го – под патронатом Президента Беларуси, в статусе международного. В разные годы форум собирал представителей всех славянских народов и дважды получал награду «Фестиваль года». Сегодня музыкальную программу откроют юные артисты. Вечером состоится первый тур XXIV Международного детского музыкального конкурса «Витебск».

За Гран-при поборются юные артисты из 19 стран: от Армении и Болгарии до Швеции и Китая. Накануне прошла жеребьевка, открывать программу будет участница из Эстонии. А Беларусь на конкурсе представит брестская школьница Елизавета Цуприк, которая выйдет на сцену под 17 номером. В первый конкурсный день юные вокалисты исполнят саунд-треки из популярных фильмов и мюзиклов.

В Витебске стартует XXXV Международный фестиваль искусств «Славянский базар»

На главной сцене в Летнем амфитеатре – идут последние приготовления. В этом году на площадке установили рекордное количество звукового и светового оборудования. Все для того, чтобы каждое мероприятие превратилось в настоящее шоу. Артисты уже завершают репетиции.