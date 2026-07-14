В Минской области приступили к уборке рапса

Отдельные хозяйства Беларуси приступили к уборке рапса. В Минской области собирать масляничную культуру начали в двух районах. В остальных – ждут оптимальной фазы зрелости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, в сельхозпредприятии «Агро-Оберег» Пуховичского района под рапс в этом сезоне отвели около 400 гектаров площадей. К уборке культуры планируют приступить через 4-5 дней. При этом жатву озимого ячменя в «Агро-Оберег» уже завершили. В хранилищах – более 1 200 тонн урожая. Всего в хозяйстве зерновые занимают площадь почти 1 900 гектаров.