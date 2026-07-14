В Минской области приступили к уборке рапса

Отдельные хозяйства Беларуси приступили к уборке рапса. В Минской области собирать масляничную культуру начали в двух районах. В остальных – ждут оптимальной фазы зрелости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в сельхозпредприятии «Агро-Оберег» Пуховичского района под рапс в этом сезоне отвели около 400 гектаров площадей. К уборке культуры планируют приступить через 4-5 дней. При этом жатву озимого ячменя в «Агро-Оберег» уже завершили. В хранилищах – более 1 200 тонн урожая. Всего в хозяйстве зерновые занимают площадь почти 1 900 гектаров.
Максим Шабан, главный агроном сельхозпредприятия «Агро-Оберег»:
Стручки боятся влаги. Если он сухой, прошел дождь, может растрескаться, начнет сохнуть, происходит растрескивание стручка. Вся техника подготовлена, комбайны проверены, допуски есть. Один новый комбайн появился, GS-1218. В этом сезоне мы запланировали все убрать вовремя, 20 августа.
К уборочной кампании в регионе подошли системно. В этом сезоне взяли курс на увеличение сева озимых - эти культуры занимают 82 процента от общего количества.
Минсельхозпрод: в Беларуси уже убрано 40% площадей озимого ячменя