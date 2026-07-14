Экономический суд СНГ разъяснит исполнение финансовых обязательств

Палата экономического суда СНГ в открытом заседании рассматривает запрос исполкома содружества о толковании статей Устава СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цель – унифицировать подходы к расчетам, укрепить правовую основу партнерства и предотвратить межгосударственные споры. Также на повестке – вопрос выхода одной из стран-участниц из СНГ: это потребует корректировки уставных документов и урегулирования финансовых обязательств.

Денис Трефилов, заместитель генерального секретаря СНГ:

Создавая нашу организацию, исходили из того, что все страны-члены будут добросовестно и своевременно исполнять свои обязательства, в том числе в финансовой сфере. Вопрос финансов всегда является чувствительным для государств, и у нас периодически возникают вопросы, которые требуют толкования и каких-то дополнительных комментариев для того, чтобы урегулировать возникающие недопонимания.