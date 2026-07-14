Экономический суд СНГ разъяснит исполнение финансовых обязательств
Палата экономического суда СНГ в открытом заседании рассматривает запрос исполкома содружества о толковании статей Устава СНГ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Цель – унифицировать подходы к расчетам, укрепить правовую основу партнерства и предотвратить межгосударственные споры. Также на повестке – вопрос выхода одной из стран-участниц из СНГ: это потребует корректировки уставных документов и урегулирования финансовых обязательств.
Денис Трефилов, заместитель генерального секретаря СНГ:
Создавая нашу организацию, исходили из того, что все страны-члены будут добросовестно и своевременно исполнять свои обязательства, в том числе в финансовой сфере. Вопрос финансов всегда является чувствительным для государств, и у нас периодически возникают вопросы, которые требуют толкования и каких-то дополнительных комментариев для того, чтобы урегулировать возникающие недопонимания.
Герман Нурбаев, председатель Экономического суда СНГ:
Сегодняшнее рассмотрение для нас очень ответственное. На нас сейчас возложена очень серьезная миссия. Назвать это экономического характера толкованием было бы неправильно, поскольку это больше политически имеет оттенок, поскольку мы будем сегодня толковать статью 10-ю и 38-ю Устава СНГ. Мы в этом толковании будем раскрывать процедуру, которая должна быть, и те последствия, которые возможны в связи с исполнением или неисполнением данной процедуры.
Суд провел сверку статей с оригиналом Устава, подписанным в Минске. Окончательное решение вынесут 15 июля.