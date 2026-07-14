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Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает МТК «Устенский»

14 июля 2026 07:31
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Александр Лукашенко продолжает работу в регионах. 14 июля – Оршанский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания Президента – тема животноводства. 

Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает МТК «Устенский»-2

Глава государства посещает МТК «Устенский» предприятия «Устье», которое принадлежит Национальной академии наук Беларуси. Здесь уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота.

Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает МТК «Устенский»-4

Осенью 2021 года Александр Лукашенко уже посещал этот молочно-товарный комплекс. Его ввели в строй в конце 2020-го, сюда завезли 1 200 нетелей из Дании. Цель проекта – создание собственной высокопродуктивной красной породы коров к 2030 году, которая станет альтернативой и дополнением к голштинской и черно-пестрой породам. 

Получаемое молоко характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. Каждая корова здесь дает в среднем 23 литра молока в день, а некоторые и 50. Это молоко гипоаллергенное. Продукт подходит людям с непереносимостью лактозы. 

Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает МТК «Устенский»-6

Уже завершен первый этап проекта – адаптация датских красных коров для использования в сфере АПК Беларуси, определение их генетического потенциала, технологии содержания. Все это нацелено на обеспечение сохранности и продуктивности животных. Селекционная работа ведется в нескольких хозяйствах, кроме экспериментальной базы «Устье», есть также участки, совместно созданные в Минской, Брестской и Гродненской областях. 

Следующий этап – четкое выведение генетических маркеров высокой продуктивности и высокой сохранности животных, а затем выведение уже своей породы.

Лукашенко: надо сделать так, чтобы райагросервисы не были пасынками у наших заводов.

# Александр Лукашенко # Рабочая поездка Президента

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