Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает МТК «Устенский»

Александр Лукашенко продолжает работу в регионах. 14 июля – Оршанский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания Президента – тема животноводства.
Александр Лукашенко продолжает работу в регионах. 14 июля – Оршанский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания Президента – тема животноводства.
Глава государства посещает МТК «Устенский» предприятия «Устье», которое принадлежит Национальной академии наук Беларуси. Здесь уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота.
Осенью 2021 года Александр Лукашенко уже посещал этот молочно-товарный комплекс. Его ввели в строй в конце 2020-го, сюда завезли 1 200 нетелей из Дании. Цель проекта – создание собственной высокопродуктивной красной породы коров к 2030 году, которая станет альтернативой и дополнением к голштинской и черно-пестрой породам.
Получаемое молоко характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. Каждая корова здесь дает в среднем 23 литра молока в день, а некоторые и 50. Это молоко гипоаллергенное. Продукт подходит людям с непереносимостью лактозы.
Уже завершен первый этап проекта – адаптация датских красных коров для использования в сфере АПК Беларуси, определение их генетического потенциала, технологии содержания. Все это нацелено на обеспечение сохранности и продуктивности животных. Селекционная работа ведется в нескольких хозяйствах, кроме экспериментальной базы «Устье», есть также участки, совместно созданные в Минской, Брестской и Гродненской областях.
Следующий этап – четкое выведение генетических маркеров высокой продуктивности и высокой сохранности животных, а затем выведение уже своей породы.
Лукашенко: надо сделать так, чтобы райагросервисы не были пасынками у наших заводов.