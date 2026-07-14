Александр Лукашенко с рабочим визитом посещает МТК «Устенский»

Александр Лукашенко продолжает работу в регионах. 14 июля – Оршанский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания Президента – тема животноводства.

Глава государства посещает МТК «Устенский» предприятия «Устье», которое принадлежит Национальной академии наук Беларуси. Здесь уже несколько лет работают над созданием отечественной красной породы молочного скота.

Осенью 2021 года Александр Лукашенко уже посещал этот молочно-товарный комплекс. Его ввели в строй в конце 2020-го, сюда завезли 1 200 нетелей из Дании. Цель проекта – создание собственной высокопродуктивной красной породы коров к 2030 году, которая станет альтернативой и дополнением к голштинской и черно-пестрой породам.

Получаемое молоко характеризуется повышенным содержанием жира, белка и витаминов, что идеально подходит для производства сыров. Каждая корова здесь дает в среднем 23 литра молока в день, а некоторые и 50. Это молоко гипоаллергенное. Продукт подходит людям с непереносимостью лактозы.