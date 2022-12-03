Кто из бюджетников получит выплаты в 2023-м? Министр образования о программах правительства

Новости Беларуси. Наша страна сохраняет социальный вектор развития. Более 130 миллионов рублей направят из резервного фонда Президента на поддержку бюджетников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне глава государства поддержал проект постановления.

В 2022 году правительством принят ряд решений по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы. Так, у медиков отменили ковидные доплаты, но тут же их трансформировали в надбавки. Уровень зарплат медработников не только сохранили, но и повысили. Увеличилось содержимое кошельков и у педагогов. С 1 января была введена надбавка за классное руководство и увеличена стимулирующая выплата у воспитателей и их помощников.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Уже сегодня мы видим, что это дает соответствующий дополнительный эффект. Безусловно, эту работу мы должны в последующем продолжать, потому что есть соответствующие программы действий правительства, в которых четко определены ориентиры, на какую заработную плату мы должны выйти как в целом по педагогическим кадрам, так и по отдельным категориям. А именно: учителя, профессорско-преподавательский состав и педагогические работники.

Средства из резервного фонда Президента направят бюджетам областей и отдельным органам, и организациям, финансируемым из республиканского бюджета. Правительство уже в ближайшее время примет соответствующее постановление.