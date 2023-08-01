Лукашенко попробовал брестские продукты и поручил внедрить их в питание в самолётах
Новости Беларуси. Президент инспектирует работу аграриев приграничья. Как и анонсировал ранее, Александр Лукашенко с рабочим визитом в западных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе рабочей поездки в Брестскую область – крупнейший в регионе агрохолдинг «Беловежский». Такое название хозяйство получило из-за непосредственной близости к Беловежской пуще. Ну, а само предприятие на слуху далеко за пределами Каменецкого района и даже Беларуси.
Агрохолдинг расширяет свою торговую сеть. Фирменные магазины и кафе. В одном из них Президенту продемонстрировали всю региональную политику продуктов Брестчины. Не сказать, что космос. Но на точно на высоте. Теперь и буквальном смысле.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Смотри, чтобы в самолетах у тебя было не импортное, а твое. Я готов пролоббировать. Если там не белорусское.
Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:
Там не белорусское.
Александр Лукашенко:
И такого нет, то завози туда.
Уже набило оскомину поручение Президента по выпуску качественного отечественного рапсового масла. Горчит. Здесь, в Каменецком районе, самый крупный рапсовый завод в стране. Они предложили Президенту свой агропродукт.
Александр Лукашенко:
Зайцу говорю: привези мне рапсового масла, а то оливковое какое-то. Привез горькое. А это – нет?
Юрий Шулейко:
Абсолютно!
Александр Лукашенко:
Попробуем.
Результатов добиваются те, кто горит на работе. В такую жару точно. Свое 40-летие в командировке встретил личный оператор Президента Евгений Ваньшин. Первый поздравил юбиляра мороженым.
Юрий Шулейко:
Всем журналистам от меня мороженое в честь 40-летия!
Понятно, что удивлять Президента будут и в других регионах страны. У каждого своя фишка. Технологии повторить можно. Но не саму атмосферу здешних мест. Картина – Беловежская пуща для музея Дворца Независимости – как напоминание того, что выходцы из этих мест страну и Президента не подводили и не подведут.
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