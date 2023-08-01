Лукашенко попробовал брестские продукты и поручил внедрить их в питание в самолётах

Новости Беларуси. Президент инспектирует работу аграриев приграничья. Как и анонсировал ранее, Александр Лукашенко с рабочим визитом в западных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе рабочей поездки в Брестскую область – крупнейший в регионе агрохолдинг «Беловежский». Такое название хозяйство получило из-за непосредственной близости к Беловежской пуще. Ну, а само предприятие на слуху далеко за пределами Каменецкого района и даже Беларуси.

Агрохолдинг расширяет свою торговую сеть. Фирменные магазины и кафе. В одном из них Президенту продемонстрировали всю региональную политику продуктов Брестчины. Не сказать, что космос. Но на точно на высоте. Теперь и буквальном смысле.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Смотри, чтобы в самолетах у тебя было не импортное, а твое. Я готов пролоббировать. Если там не белорусское.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Там не белорусское.

Александр Лукашенко:

И такого нет, то завози туда.

Уже набило оскомину поручение Президента по выпуску качественного отечественного рапсового масла. Горчит. Здесь, в Каменецком районе, самый крупный рапсовый завод в стране. Они предложили Президенту свой агропродукт.