«Это вовремя запахать надо». Лукашенко рассказал, когда нужно вносить органику

Новости Беларуси. Президент инспектирует работу аграриев приграничья. Как и анонсировал ранее, Александр Лукашенко с рабочим визитом в западных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе рабочей поездки в Брестскую область – крупнейший в регионе агрохолдинг «Беловежский». Такое название хозяйство получило из-за непосредственной близости к Беловежской пуще. Ну, а само предприятие на слуху далеко за пределами Каменецкого района и даже Беларуси.

В Каменецком районе сжато почти половину зернового клина. Урожайность почти 51 центнер с гектара. В «Беловежском» урожайность зерновых достигла 60. Президент оценил зерновые культуры и рапсовое поле. Все это фураж. Молочное стало составляет 10 000 голов. На свинокомплексе – 120 тысяч свиней. Это единственный комплекс сохранили из трех таких, созданных при Союзе. А вот роботизированная карусель – это новейшая технология. В мире 13-14 таких комплексов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Твое мнение о таких больших комплексах? Александр Дунькович, генеральный директор ОАО «Беловежский»:

Однозначно к этому надо стремиться, потому что сегодня, испытывая какой-то дефицит кадров, мы видим, что за счет укрупнения, это позволяет сократить человеческие затраты. Поэтому однозначно, мое мнение, за комплексы.