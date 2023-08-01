«Это вовремя запахать надо». Лукашенко рассказал, когда нужно вносить органику
Новости Беларуси. Президент инспектирует работу аграриев приграничья. Как и анонсировал ранее, Александр Лукашенко с рабочим визитом в западных регионах страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В программе рабочей поездки в Брестскую область – крупнейший в регионе агрохолдинг «Беловежский». Такое название хозяйство получило из-за непосредственной близости к Беловежской пуще. Ну, а само предприятие на слуху далеко за пределами Каменецкого района и даже Беларуси.
В Каменецком районе сжато почти половину зернового клина. Урожайность почти 51 центнер с гектара. В «Беловежском» урожайность зерновых достигла 60. Президент оценил зерновые культуры и рапсовое поле. Все это фураж. Молочное стало составляет 10 000 голов. На свинокомплексе – 120 тысяч свиней. Это единственный комплекс сохранили из трех таких, созданных при Союзе. А вот роботизированная карусель – это новейшая технология. В мире 13-14 таких комплексов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Твое мнение о таких больших комплексах?
Александр Дунькович, генеральный директор ОАО «Беловежский»:
Однозначно к этому надо стремиться, потому что сегодня, испытывая какой-то дефицит кадров, мы видим, что за счет укрупнения, это позволяет сократить человеческие затраты. Поэтому однозначно, мое мнение, за комплексы.
Уникальность, что каждую технологию выполняет свой робот. Губернатор гордится: за год смогли поднять ежегодный удой по области на 500 тонн. Это значит что в области по молоку появился еще один район. Но корни любых технологий в обилии органики. Агрономы страны, записывайте лайфхак от Президента.
Александр Лукашенко:
Основную массу органики ты вносишь весной или осенью?
Александр Дунькович:
Всю органику вносим осенью.
– Всю?
– Всю, мы перешли к тому, что весной органику не вносим. Уже два года так.
– Вот это молодец. Это еще одна проблема, которую мы должны решать. Она непростая. Для этого надо и люди, и техника, и погрузчики, прежде всего, навозоразбрасыватели. Но с осени внесенная органика – это спасение. Ты не ломаешь, не рвешь технику, вовремя вносишь.
– Вношу органику, а не солому, скажем так.
– Совершенно верно, но это вовремя запахать надо. Внес – надо запахать.
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