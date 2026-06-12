Лукашенко поприветствовал участников, организаторов и гостей фестиваля белорусской песни и поэзии

Культурным центром и музыкальной столицей Беларуси на эти дни официально объявлено Молодечно. Город принимает XXV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Этим вечером состоялась церемония торжественного открытия форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приветствие участникам, организаторам и гостям форума направил Президент Беларуси. Глава государства выразил уверенность, что юбилейное мероприятие подарит праздничное настроение и незабываемые мгновения единения с настоящим искусством.

«На несколько дней Молодечно становится центром творческой жизни страны, где переплетаются традиции и современность. На фестивальных сценах звучат голоса знаменитых мастеров и молодых исполнителей, рождаются интересные идеи и проекты, которые отражают духовную силу и ценности белорусского народа», – говорится в приветствии. Фестивальное лето в Беларуси открыто! Побывали в Молодечно на форуме песни и поэзии – показываем.

Ежегодно программа праздника напоминает о главной идее фестиваля – сохранение и популяризация национального культурного наследия. На одной сцене – лучшие исполнители и поэты Беларуси, а также звезды российской эстрады. Традиционно все знаковые выступления проходят в сопровождении Национального академического концертного оркестра имени Михаила Финберга.