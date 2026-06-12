Лукашенко поприветствовал участников, организаторов и гостей фестиваля белорусской песни и поэзии
Культурным центром и музыкальной столицей Беларуси на эти дни официально объявлено Молодечно. Город принимает XXV Национальный фестиваль белорусской песни и поэзии. Этим вечером состоялась церемония торжественного открытия форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Приветствие участникам, организаторам и гостям форума направил Президент Беларуси. Глава государства выразил уверенность, что юбилейное мероприятие подарит праздничное настроение и незабываемые мгновения единения с настоящим искусством.
«На несколько дней Молодечно становится центром творческой жизни страны, где переплетаются традиции и современность. На фестивальных сценах звучат голоса знаменитых мастеров и молодых исполнителей, рождаются интересные идеи и проекты, которые отражают духовную силу и ценности белорусского народа», – говорится в приветствии.
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Ежегодно программа праздника напоминает о главной идее фестиваля – сохранение и популяризация национального культурного наследия. На одной сцене – лучшие исполнители и поэты Беларуси, а также звезды российской эстрады. Традиционно все знаковые выступления проходят в сопровождении Национального академического концертного оркестра имени Михаила Финберга.
Марат Марков, министр культуры Беларуси:
Он же и задумывался изначально как мероприятие, которое должно помогать развивать белорусскую культуру в первую очередь, современную белорусскую поэзию, современную белорусскую музыку. И самое главное – выступать площадкой, на которой без фонограммы молодые исполнители будут исполнять белорусские песни. На протяжении 25 лет это продолжается. Это дорогого стоит.
Особое место в афише фестиваля традиционно занимает Национальный конкурс молодых исполнителей белорусской эстрадной песни – площадка, где открываются новые таланты музыкальной сцены. Уже завтра, 13 июня, 20 лучших вокалистов со всей страны поборются за Гран-при. Имена победителя и лауреатов станут известны во время торжественной церемонии закрытия национального форума.
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К слову, этот творческий год станет для города серьезным экзаменом: в 2027-м Молодечно официально примет статус культурной столицы СНГ, став центром притяжения для артистов и гостей со всего постсоветского пространства.