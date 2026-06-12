Фестивальное лето в Беларуси открыто! Побывали в Молодечно на форуме песни и поэзии – показываем

Фестивальное лето в Беларуси уже официально открыто! Буквально в течение получаса Летний амфитеатр Молодечно взорвется аплодисментами – там начнется грандиозное открытие юбилейного XXV форума песни и поэзии. Зрители уже занимают места, а за кулисами настраивает инструменты легендарный оркестр имени Михаила Финберга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От концертов до творческих встреч! Как проходит фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно?

Главная интрига раскроется завтра, 13 июня, когда начнется Национальный конкурс эстрадной песни. Ну а пока Молодечно замер в ожидании первых аккордов церемонии открытия.