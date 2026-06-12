Фестивальное лето в Беларуси открыто! Побывали в Молодечно на форуме песни и поэзии – показываем
Фестивальное лето в Беларуси уже официально открыто! Буквально в течение получаса Летний амфитеатр Молодечно взорвется аплодисментами – там начнется грандиозное открытие юбилейного XXV форума песни и поэзии. Зрители уже занимают места, а за кулисами настраивает инструменты легендарный оркестр имени Михаила Финберга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От концертов до творческих встреч! Как проходит фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно?
Главная интрига раскроется завтра, 13 июня, когда начнется Национальный конкурс эстрадной песни. Ну а пока Молодечно замер в ожидании первых аккордов церемонии открытия.
Как город поет и читает стихи на родном языке, расскажет Анна Куртасова.
Ганна Куртасава, карэспандэнт:
Маладзечна ў святочным рытме жыве некалькі дзён, а ўрачыстыя фанфары ў гонар юбілейнага XXV Нацыянальнага фестывалю беларускай песні і паэзіі загучаць праз некалькі хвiлiн. Традыцыйна гасцей збірае Летні амфітэатр. Нягледзячы на дождж, тут пануе святочны настрой.
Гасцей даволі шмат, як і аматараў роднага слова. Фестываль – гэта падзея, якая стала культурным сімвалам, што аб'ядноўвае людзей розных узростаў, тых, хто шануе прыгажосць роднай мовы і мелодыі. Сёлетні лейтматыў юбілейнага форума – «Культурны код нацыі».
Алена Атрашкевіч, старшыня Беларускага саюза кампазітыраў:
Слово звучит на белорусском языке, слово звучит в прекрасных мелодиях, которые мы знаем, чтим, помним и исполняем. И наш культурный код сохраняется до тех пор, пока все эти культурные традиции чтит наша молодежь.
Асаблівае месца ў фестывальнай афiшы займае Нацыянальны конкурс маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні. 20 таленавітых артыстаў паспяхова прайшлi адборачныя туры, каб патрапіць у фінал. Кожны ведае свой парадкавы нумар выхаду на сцэну Летняга амфітэатра, дзе ўжо заўтра разгорнецца вакальная бітва за галоўны прыз.
Выставка памяти Владимира Мулявина открылась на фестивале «Маладзечна-2026».
Сэрцам важнага музычна-паэтычнага форуму стаў сам горад. Творчыя сустрэчы з артыстамі, выставы, тэматычныя канцэрты i творчыя сустрэчы з носьбітамі беларускай культуры. Мерапрыемстваў дзясяткі!
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