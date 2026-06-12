Выставка памяти Владимира Мулявина открылась на фестивале «Маладзечна-2026»

Выставка памяти Владимира Мулявина открылась на фестивале «Маладзечна». Она посвящена 85-летию со дня рождения народного артиста СССР и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В молодечненском Дворце культуры представлены неизвестные фотографии, сделанные фотожурналистом Юрием Ивановым во время творческих командировок гениального музыканта и композитора. Также экспозиция дополнена личными вещами Мулявина, музыкальными инструментами, на которых он играл. Есть и вещи из семейного архива народного артиста.

Анна Мулявина, директор музея В. Г. Мулявина:

У нас на выставке представлены экспонаты как из музея, так и из семейного архива. Конечно, это все уникальные вещи, и каждый из присутствующих может погрузиться в прошлое и немножко прикоснуться к тому, кто сделал наш мир ярче и лучше.

Из уникального, конечно же, это музыкальные инструменты. Мы привезли две гитары, на одной из которых Владимир Мулявин работал над, наверное, самой мощной программой. Это программа «Через всю войну», это 1985 год.

Марина Мулявина, дочь Владимира Мулявина:

В первую очередь, от нас зависит – донести эту музыку, чтобы она звучала. Поэтому в семье она звучит, внуки ее слушают. И хочется, чтобы ее слушала большая публика, потому что это достойная музыка.