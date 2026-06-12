Выставка памяти Владимира Мулявина открылась на фестивале «Маладзечна-2026»

Выставка памяти Владимира Мулявина открылась на фестивале «Маладзечна». Она посвящена 85-летию со дня рождения народного артиста СССР и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выставка памяти Владимира Мулявина открылась на фестивале «Маладзечна». Она посвящена 85-летию со дня рождения народного артиста СССР и Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В молодечненском Дворце культуры представлены неизвестные фотографии, сделанные фотожурналистом Юрием Ивановым во время творческих командировок гениального музыканта и композитора. Также экспозиция дополнена личными вещами Мулявина, музыкальными инструментами, на которых он играл. Есть и вещи из семейного архива народного артиста.
От концертов до творческих встреч! Как проходит фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечно?
Анна Мулявина, директор музея В. Г. Мулявина:
У нас на выставке представлены экспонаты как из музея, так и из семейного архива. Конечно, это все уникальные вещи, и каждый из присутствующих может погрузиться в прошлое и немножко прикоснуться к тому, кто сделал наш мир ярче и лучше.
Из уникального, конечно же, это музыкальные инструменты. Мы привезли две гитары, на одной из которых Владимир Мулявин работал над, наверное, самой мощной программой. Это программа «Через всю войну», это 1985 год.
Марина Мулявина, дочь Владимира Мулявина:
В первую очередь, от нас зависит – донести эту музыку, чтобы она звучала. Поэтому в семье она звучит, внуки ее слушают. И хочется, чтобы ее слушала большая публика, потому что это достойная музыка.
Многогранный, масштабный и по-настоящему народный: фестиваль традиционно остается уникальной стартовой площадкой для талантов Беларуси. Сегодня, 12 июня, в Молодечно назвали имена победителей Республиканского конкурса молодых поэтов «Радком вярнуся па вясне» имени Николая Метлицкого. Именно через их стихи раскрывается все богатство и красота нашей культуры.
Василий Лайков, лауреат Республиканского поэтического конкурса среди молодых поэтов «Радком вярнуся па вясне»:
Мне приятно, что мое творчество заметили, что его поддержали. Стихотворения, которые я выставлял, были посвящены творчеству Максима Богдановича, которые также я писал к его юбилею. Кроме этого, стихи затрагивают экзистенциальные темы.
Кирилл Тимошевич, лауреат Республиканского поэтического конкурса среди молодых поэтов «Радком вярнуся па вясне»:
Конкурс организовывало Минское городское отделение Союза писателей. Главными темами и задачами была любовь к Родине, тема любви, испытываю чувство гордости. Не столько за себя, сколько за своих товарищей, которые также были участниками данного конкурса.
В афише фестиваля – десятки событий: от концертов и мастер-классов до творческих встреч. На центральной площади Молодечно выступят коллективы из Беларуси и России. А в городском парке культуры развернется «Беларускі АРТ-куток». Фанфары в честь официального открытия форума прозвучат на сцене Летнего амфитеатра сегодня в 20:30.