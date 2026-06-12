Андрей Иванец посетил выпускной вечер в минской средней школе №19

Главное событие года отмечают сегодня, 12 июня, в школах. По всей Беларуси проходят выпускные вечера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2026 году около 60 тысяч молодых людей закончили 11 классов. Торжественные церемонии вручения аттестатов, напутствия педагогов и традиционная встреча рассвета станут для выпускников официальным стартом нового этапа в жизни.

Разделил этот особенный день с выпускниками минской средней школы № 19 и министр образования Андрей Иванец. Андрей Иванец вручил аттестаты лучшим выпускникам столичной школы. Для ребят этот трогательный вечер стал красивым завершением долгого учебного пути. Теперь вчерашних 11-классников ждет не менее важный этап – вступительная кампания и уверенный шаг во взрослую жизнь.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

В первую очередь хотелось бы отметить достаточно высокий уровень сдачи централизованного экзамена и централизованного тестирования. В этом году у нас больше 100-балльников. Это говорит о том, что конкурсы будут очень серьезные в наши университеты. Мы видим то, что средний балл по всем предметам поднялся примерно на 2-3 пункта – это тоже свидетельство о том, что проходные баллы будут увеличиваться. Но вместе с тем хотел бы всех ребят успокоить, потому что в этом году мы предусмотрели увеличение количества бюджетных мест – более чем 33 тысячи. Мы уверены в том, что впереди у этих ребят – замечательное будущее, потому что каждый из выпускников найдет свое место в жизни. Кто-то поступит в колледж, кто-то поступит в университет, но самое главное: он получит то образование, которое позволит ему в будущем получить путевку в жизнь.

Вероника Барцевич, выпускница школы № 19 Минска:

Я очень хочу поступить в БНТУ на архитектурный факультет. Стать архитектором. Эта профессия очень интересная, она сложная, безусловно, но я готовилась. Надеюсь, поступлю. 33 медалиста и 21 стобалльник – в гродненской гимназии установили новый городской рекорд.