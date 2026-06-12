Долю городского электротранспорта в Минске планируют увеличить до 55% к 2030 году, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Развитие пассажирских перевозок обсудили депутаты Мингорсовета во время посещения «Автобусного парка №5».

Сегодня на транспортную сферу столицы выделяют около 10% городского бюджета. Главный акцент сделан именно на экологических видах техники. Депутатам продемонстрировали новые электробусы, современные троллейбусы, а также комфортабельный автобус для международных маршрутов. Особое внимание уделили экономике: участникам встречи представили детальное сравнение затрат на километр пробега для дизельного и электрического транспорта.

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:

Что касается «Минсктранса», это флагман, конечно. Я считаю, это флагман в транспортных предприятиях и республике. Так как наши автобусы выезжают далеко за пределы республики, мы демонстрируем и отечественный автопром таким образом. И в то же время показываем уровень, класс оказания этой услуги. Ну а наши горожане уже неоднократно тоже оценивали комфорт того подвижного состава, который используется в городе.

Помимо техники, депутаты оценили условия труда сотрудников и инфраструктуру парка, где работают более тысячи человек.