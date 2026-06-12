Прощай, школа! В Беларуси проходят выпускные вечера для 11-классников

Этот вечер во всех городах Беларуси наполнился праздничной и трогательной атмосферой. Сегодня, 12 июня, выпускники прощаются со школой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2026 году около 60 тысяч молодых людей закачивают 11 классов. Для них организованы в том числе общегородские выпускные. В Минске в этом году – новый формат праздника. Концертные площадки расположены в четырех точках столицы. Выпускные вечера начнутся в полночь и завершатся на рассвете. За несколько часов до старта большого праздника вчерашние 11-классники по всей стране получают аттестаты зрелости в своих учебных заведениях. А в Гродно и вовсе организовали шествие выпускников по историческому центру. Эмоции дня – в материале Галины Буро.

В центре Гродно сегодня выпускники – герои дня. Их приветствовали жители и туристы во время праздничного шествия. 2 тысячи 800 выпускников гродненских школ и гимназий сделали уверенный шаг в новый этап в жизни. Самый массовый выпуск за последние пять лет. Нарядные, счастливые с горящими глазами, ведь для них наступает время больших возможностей.

Очень большое воодушевление, энтузиазм, очень хотелось побывать на выпускном, посмотреть, что для нас подготовили в этом году.

Школа уже как второй дом. 11 лет пролетели. Кажется, что долго, но на самом деле очень быстро. И они остались глубоко в сердце.