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Лукашенко подписал указы. Что поменяется для украинских беженцев и белорусских компаний?

21 сентября 2022 18:32
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Новости Беларуси. Деньги – в инновации, полномочия – на места, льготы – отечественным производителям. Сразу несколько важных указов или их редакций Президент подписал в начале недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правовые акты коснутся экономической, юридической и социальной сфер. Так, самые перспективные белорусские компании получат финансы на развитие смелых проектов, а беженцы из Украины смогут пользоваться в нашей стране пособиями и пенсиями.

Документы, призванные сделать многое проще и эффективнее, изучала Ксения Худолей.

Нынешняя неделя с правовой точки зрения плодотворна. Президент подписал сразу несколько указов, касающихся разных сфер и отраслей. Объединяет их одно – безусловная польза изменений.

Лукашенко подписал указы. Что поменяется для украинских беженцев и белорусских компаний?-1

Два документа из экономической стихии – указы номер 466 и 331. Первый продлевает действие мер господдержки экспортеров на два года. Это своего рода плечо для белорусских производителей, продающих отечественную продукцию на внешние рынки. Второй указ определяет, как и кем будут использованы средства республиканского инновационного фонда. Свыше 37 миллионов рублей пойдут на развитие высоких технологий в медицине и промышленности. Причем на самые востребованные производственные позиции.

Лукашенко подписал указы. Что поменяется для украинских беженцев и белорусских компаний?-4

Олег Чичин, директор по промышленно-технической политике и развитию ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»:
Обострилась ситуация с необходимостью применения комплектующих, которые в настоящее время покупали по импорту. Те продукты, которые мы разрабатываем, осваиваем, ставим на производство в рамках реализации проектов, которые у нас были включены в Государственную программу инновационного развития, эти средства дают нам возможность, в общем-то, успешно, более качественно и в более краткие сроки расширять номенклатуру изделий, изменять ее, повышать уровень качества этих изделий, снижать затраты на производство.

Лукашенко подписал указы. Что поменяется для украинских беженцев и белорусских компаний?-7

Холдинг «Автокомпоненты» сегодня вне всякой конкуренции. Санкции вынудили или подтолкнули производить востребованные теперь детали для белорусского и российского автопрома. Средства, согласно указу, потратят на создание производства нового поколения экологичных автокомпонентов для легковой, грузовой, сельскохозяйственной и специальной техники. И хотя процесс это непростой и небыстрый, компетенции есть, а значит, будет и результат.

Лукашенко подписал указы. Что поменяется для украинских беженцев и белорусских компаний?-10

Олег Чичин:
Электронные компоненты традиционно, к сожалению, закупались до этого у транснациональных компаний ведущих. Но сейчас благодаря тому, что мы постоянно работали с белорусскими предприятиями, с тем же самым МАЗом, мы сохранили эти компетенции. И сейчас многие российские предприятия готовы начать сотрудничество и опять возобновить поставки.

Указ № 330 дает больше простора для действий местным властям. А именно распоряжаться имуществом на локальном уровне станет проще. Делегировать решение конкретного вопроса можно будет тем, кто, как говорится, ближе к делу. Ну или «больше в теме». От Совета министров – государственным органам и организациям, от облисполкомов и Минского горисполкома – в местные администрации. Также расширяются полномочия местных Советов депутатов.

Лукашенко подписал указы. Что поменяется для украинских беженцев и белорусских компаний?-13

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
Депутатам местных советов предоставлено право при отчуждении имущества, находящегося в коммунальной собственности, определять особые условия такого отчуждения. Это действительно очень хорошо и позволит оперативно вовлекать имущество, которое неэффективно работает, или есть необходимость его направить в то или иное русло нашей экономики. Местные власти готовы, готов депутатский корпус, потому что все работают от земли, и они прекрасно понимают, какие проблемы существуют. И этот указ как раз таки дает нам это право. Если мы будет оперативно принимать решения, значит, экономика тоже будет работать оперативно.

Лукашенко подписал указы. Что поменяется для украинских беженцев и белорусских компаний?-16

Работать эти правила начнут через полгода после опубликования документа. Для корректного исполнения всех функций предусмотрены два четких ограничения – обязательно согласовывать на уровне области или Минска придется вопросы с недвижимостью дороже 10 тысяч базовых величин. Обратиться в Госкомимущество придется, если речь будет идти о безвозмездном отчуждении государственной собственности в частную. И еще один указ, продиктованный жизнью и обновленный накануне, – о пребывании граждан Украины в Республике Беларусь. Отношение к соседям, оказавшимся в трудной ситуации, Александр Лукашенко честно высказывал не единожды. Мы готовы помогать, принимать, делиться кровом.

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Лукашенко подписал указы. Что поменяется для украинских беженцев и белорусских компаний?-19

Указ Президента теперь фактически уравнивает в правах приехавших в страну украинцев с белорусами. Это дает возможность получить дошкольное, общее и специальное образование, учиться в колледже или вузе на бюджете или платно, получать доступное медицинское обслуживание, пособия на детей и пенсии. Госпошлины, связанные с пребыванием и регистрацией в нашей стране, для соседей-беженцев отменены. А работодатели смогут проще нанимать работников-украинцев.

# Государственная политика # общество # Олег Чичин # Андрей Бугров # Александр Лукашенко # Фотофакт

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