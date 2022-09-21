Лукашенко подписал указы. Что поменяется для украинских беженцев и белорусских компаний?

Новости Беларуси. Деньги – в инновации, полномочия – на места, льготы – отечественным производителям. Сразу несколько важных указов или их редакций Президент подписал в начале недели, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Правовые акты коснутся экономической, юридической и социальной сфер. Так, самые перспективные белорусские компании получат финансы на развитие смелых проектов, а беженцы из Украины смогут пользоваться в нашей стране пособиями и пенсиями. Документы, призванные сделать многое проще и эффективнее, изучала Ксения Худолей. Нынешняя неделя с правовой точки зрения плодотворна. Президент подписал сразу несколько указов, касающихся разных сфер и отраслей. Объединяет их одно – безусловная польза изменений.

Два документа из экономической стихии – указы номер 466 и 331. Первый продлевает действие мер господдержки экспортеров на два года. Это своего рода плечо для белорусских производителей, продающих отечественную продукцию на внешние рынки. Второй указ определяет, как и кем будут использованы средства республиканского инновационного фонда. Свыше 37 миллионов рублей пойдут на развитие высоких технологий в медицине и промышленности. Причем на самые востребованные производственные позиции.

Олег Чичин, директор по промышленно-технической политике и развитию ОАО «БАТЭ» – управляющая компания холдинга «Автокомпоненты»:

Обострилась ситуация с необходимостью применения комплектующих, которые в настоящее время покупали по импорту. Те продукты, которые мы разрабатываем, осваиваем, ставим на производство в рамках реализации проектов, которые у нас были включены в Государственную программу инновационного развития, – эти средства дают нам возможность, в общем-то, успешно, более качественно и в более краткие сроки расширять номенклатуру изделий, изменять ее, повышать уровень качества этих изделий, снижать затраты на производство.

Холдинг «Автокомпоненты» сегодня вне всякой конкуренции. Санкции вынудили или подтолкнули производить востребованные теперь детали для белорусского и российского автопрома. Средства, согласно указу, потратят на создание производства нового поколения экологичных автокомпонентов для легковой, грузовой, сельскохозяйственной и специальной техники. И хотя процесс это непростой и небыстрый, компетенции есть, а значит, будет и результат.

Олег Чичин:

Электронные компоненты традиционно, к сожалению, закупались до этого у транснациональных компаний ведущих. Но сейчас благодаря тому, что мы постоянно работали с белорусскими предприятиями, с тем же самым МАЗом, мы сохранили эти компетенции. И сейчас многие российские предприятия готовы начать сотрудничество и опять возобновить поставки. Указ № 330 дает больше простора для действий местным властям. А именно распоряжаться имуществом на локальном уровне станет проще. Делегировать решение конкретного вопроса можно будет тем, кто, как говорится, ближе к делу. Ну или «больше в теме». От Совета министров – государственным органам и организациям, от облисполкомов и Минского горисполкома – в местные администрации. Также расширяются полномочия местных Советов депутатов.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Депутатам местных советов предоставлено право при отчуждении имущества, находящегося в коммунальной собственности, определять особые условия такого отчуждения. Это действительно очень хорошо и позволит оперативно вовлекать имущество, которое неэффективно работает, или есть необходимость его направить в то или иное русло нашей экономики. Местные власти готовы, готов депутатский корпус, потому что все работают от земли, и они прекрасно понимают, какие проблемы существуют. И этот указ как раз таки дает нам это право. Если мы будет оперативно принимать решения, значит, экономика тоже будет работать оперативно.

Работать эти правила начнут через полгода после опубликования документа. Для корректного исполнения всех функций предусмотрены два четких ограничения – обязательно согласовывать на уровне области или Минска придется вопросы с недвижимостью дороже 10 тысяч базовых величин. Обратиться в Госкомимущество придется, если речь будет идти о безвозмездном отчуждении государственной собственности в частную. И еще один указ, продиктованный жизнью и обновленный накануне, – о пребывании граждан Украины в Республике Беларусь. Отношение к соседям, оказавшимся в трудной ситуации, Александр Лукашенко честно высказывал не единожды. Мы готовы помогать, принимать, делиться кровом. «Мы защитим эти семьи и этих детей». Лукашенко пообещал помочь юным журналистам из Рижской академии.