«Вышли на производство изделия высокого класса». Головченко об «Амкодоре» и открытии дилерского центра МАЗ в Уфе
Второй день пребывания в России правительственной делегации Беларуси прошел под знаком укрепления международного сотрудничества и развития совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт новым производствам дан уже 21 сентября.
В столице Башкортостана прошла церемония закладки капсулы строительства завода по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна «Амкодор». Этот проект – еще одно подтверждение серьезных намерений по сотрудничеству Беларуси с Башкортостаном, отметил Роман Головченко. В ходе рабочего визита белорусская делегация во главе с премьер-министром посетила и Уфимское моторостроительное производственное объединение. Также 21 сентября с участием правительственной делегации Беларуси в Уфе открыли дилерский центр по продаже грузовой техники МАЗ.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Это реально продукт совместного производства белорусских и российских машиностроителей. Мы в короткое время смогли заместить ту комплектацию, которая раньше устанавливалась производителями из, как мы их называем, недружественных стран. И вышли на производство изделия высокого класса с прекрасными техническими характеристиками, базирующимися только на отечественных, белорусских и российских, разработках.
Рабочий визит премьер-министра Романа Головченко продолжился в Казани. Здесь прошли переговоры с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. 22 сентября правительственная делегация Беларуси продолжит работу. В планах – участие в бизнес-форуме, в рамках которого стороны подпишут ряд значимых соглашений. Также Роман Головченко посетит Казанский авиационный завод, технопарк и не только.