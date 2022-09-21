Прямой эфир

«Вышли на производство изделия высокого класса». Головченко об «Амкодоре» и открытии дилерского центра МАЗ в Уфе

21 сентября 2022 18:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Второй день пребывания в России правительственной делегации Беларуси прошел под знаком укрепления международного сотрудничества и развития совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт новым производствам дан уже 21 сентября.

«Вышли на производство изделия высокого класса». Головченко об «Амкодоре» и открытии дилерского центра МАЗ в Уфе-1

В столице Башкортостана прошла церемония закладки капсулы строительства завода по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна «Амкодор». Этот проект – еще одно подтверждение серьезных намерений по сотрудничеству Беларуси с Башкортостаном, отметил Роман Головченко. В ходе рабочего визита белорусская делегация во главе с премьер-министром посетила и Уфимское моторостроительное производственное объединение. Также 21 сентября с участием правительственной делегации Беларуси в Уфе открыли дилерский центр по продаже грузовой техники МАЗ.

«Вышли на производство изделия высокого класса». Головченко об «Амкодоре» и открытии дилерского центра МАЗ в Уфе-4

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Это реально продукт совместного производства белорусских и российских машиностроителей. Мы в короткое время смогли заместить ту комплектацию, которая раньше устанавливалась производителями из, как мы их называем, недружественных стран. И вышли на производство изделия высокого класса с прекрасными техническими характеристиками, базирующимися только на отечественных, белорусских и российских, разработках.

«Вышли на производство изделия высокого класса». Головченко об «Амкодоре» и открытии дилерского центра МАЗ в Уфе-7

Рабочий визит премьер-министра Романа Головченко продолжился в Казани. Здесь прошли переговоры с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым. 22 сентября правительственная делегация Беларуси продолжит работу. В планах – участие в бизнес-форуме, в рамках которого стороны подпишут ряд значимых соглашений. Также Роман Головченко посетит Казанский авиационный завод, технопарк и не только.

# Беларусь-Россия # общество # Роман Головченко # Рустам Минниханов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Пётр Петровский: «Беларусь сегодня становится Брестской крепостью на границе с коллективным Западом»
21 сентября 2022 18:04

Пётр Петровский: «Беларусь сегодня становится Брестской крепостью на границе с коллективным Западом»

На тебе зарабатывают, ты зарабатываешь – это идёт по кругу. Есть ли в Беларуси шоу-бизнес?
21 сентября 2022 17:09

На тебе зарабатывают, ты зарабатываешь – это идёт по кругу. Есть ли в Беларуси шоу-бизнес?

«Cоседей, как известно, не выбирают». Макей призвал остановить попытки решить свои проблемы за счёт других
21 сентября 2022 16:53

«Cоседей, как известно, не выбирают». Макей призвал остановить попытки решить свои проблемы за счёт других