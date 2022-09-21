«Вышли на производство изделия высокого класса». Головченко об «Амкодоре» и открытии дилерского центра МАЗ в Уфе

Второй день пребывания в России правительственной делегации Беларуси прошел под знаком укрепления международного сотрудничества и развития совместных проектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт новым производствам дан уже 21 сентября.

В столице Башкортостана прошла церемония закладки капсулы строительства завода по производству машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна «Амкодор». Этот проект – еще одно подтверждение серьезных намерений по сотрудничеству Беларуси с Башкортостаном, отметил Роман Головченко. В ходе рабочего визита белорусская делегация во главе с премьер-министром посетила и Уфимское моторостроительное производственное объединение. Также 21 сентября с участием правительственной делегации Беларуси в Уфе открыли дилерский центр по продаже грузовой техники МАЗ.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Это реально продукт совместного производства белорусских и российских машиностроителей. Мы в короткое время смогли заместить ту комплектацию, которая раньше устанавливалась производителями из, как мы их называем, недружественных стран. И вышли на производство изделия высокого класса с прекрасными техническими характеристиками, базирующимися только на отечественных, белорусских и российских, разработках.