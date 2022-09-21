Их услугами пользуются все. В Минске открылась международная выставка ЖКХ

Новости Беларуси. Оказывать услуги своевременно, качественно и по доступной цене. В Минске впервые проходит международная выставка жилищно-коммунального хозяйства. Событие вызвало интерес как у профессионалов, так и иностранных промышленных гигантов, в числе гостей – эксперты из России, Латвии и Венгрии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О новинках узнала Полина Королева.

Услугами ЖКХ пользуется без исключения каждый белорус, каждое предприятие и организация страны. Впрочем, критических стрел в адрес службы хватает. И дело не в том, что специалисты работают спустя рукава. Причина другая – отсутствие привычки хвастаться. Коммунальщики – люди скромные, не привыкшие рассказывать о достижениях.

Андрей Хмель, министр жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:

На самом деле организуется много программ, мероприятий с участием бюджетных средств, чтобы нашему гражданину было лучше жить. Поэтому и вызвана была идея о создании первой международной выставки, которая, я надеюсь, станет ежегодной, будет расширяться, улучшаться с каждым годом, как и в целом отрасль жилищно-коммунального хозяйства.

Специализированная международная выставка ЖКХ – событие новое. Но уже собрало иностранных гостей в лице специалистов из России, Латвии и Венгрии. Делиться опытом будут в том числе спикеры. Однако жанр сентябрьского мероприятия – все же выставка. Без демонстраций и показов не обойтись.

Ноу-хау, которое упростит жизнь водоканалу, представила компания «БелЦЕННЕР». Это ультразвуковой счетчик с автономным питанием и системой дистанционного съема показаний. Производят новинку первый год, однако уже есть пилотные проекты.

Дмитрий Ерофеев, заместитель директора по производству компании «БелЦЕННЕР»:

Основное преимущество – большой диапазон измерения у счетчика. То есть обычный механический счетчик, например, считает от 50 литров в час, эти уже от 10, от 6 литров. Даже малейшее протекание сразу фиксируется.

Другие участники выставки несут белорусам свет. Продукцию предприятия «Светоприбор» отличает не только наличие разнообразных датчиков. В компании также решают вопрос социальной адаптации инвалидов по зрению. Ассортимент изделий приспособлен под их возможности и не проигрывает в качестве.

Всеволод Калинин, ведущий инженер технического отдела предприятия «Светоприбор»:

Из современной продукции в основном можно представить светодиодные светильники разнообразного значения: для нужд ЖКХ, для освещения улиц, дорог, автострад, светильники с аварийным освещением. Светильники с разнообразными датчиками: микроволновыми, датчиками акустическими, движения и так далее.

Скамейка, трубы малого и большого диаметра, канистры, шланги, кассеты для рассады – перечислить все, что представлено на стенде холдинга «Белресурсы», с первого раза не удастся. Впрочем, важно не столько количество, сколько особенность продукции – вся она создана из вторсырья. Также предприятие производит стрейч-пленку для упаковки. Проект этот импортозамещающий и экспортоориентированный.

Гадад Галимов, заместитель генерального директора ОАО «Белресурсы»:

В вопросах обращения с отходами решается две главные государственные задачи: это обеспечение экологической безопасности государства и экономия природных ресурсов. О важности этих направлений не стоит говорить. Ведь все понимают: извлекая из отходов вторичные материальные ресурсы, мы уменьшаем объемы захоронения. И тем самым меньше вреда наносится окружающей среде и здоровью человека.