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В Витебске стартовал автомарафон посвященный 85-летию области

06 февраля 2023 09:54
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Новости Беларуси. Автомарафон, посвященный 85-летию со дня образования Витебской области, стартовал сегодня, 6 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске стартовал автомарафон посвященный 85-летию области-1

Пассажирами брендированного автобуса стали школьники, студенты, работающая молодежь – те, кто уже своими достижениями прославляет витебский край. За пять дней они посетят все районы области. Участники автомарафона будут вести видеодневник, запишут на камеру поздравления и даже станут участниками уличного перформанса, выстроившись в цифру 85. Лиозно – это первая остановка на пути следования автомарафона.

В Витебске стартовал автомарафон посвященный 85-летию области-4

Дмитрий Петров, участник автомарафона:
Мы увидим всю красоту нашей большой области, увидим каждый город, людей, которые там живут. Найти там новых друзей, людей, которые готовы восхищаться всеми благами, которые Витебская область достигла за 85 лет.

В Витебске стартовал автомарафон посвященный 85-летию области-7

Ирина Софейченко, руководитель автомарафона:
Большая часть нашего населения еще раз узнает о достижениях Витебской области. Что сегодня есть четкий твердый курс, по которому мы идем, есть цели и задачи, которые мы выполняем. И в Год мира и созидания мы, мирные люди, настроены на созидание, чтобы в каждом регионе нашей области жилось хорошо.

В Витебске стартовал автомарафон посвященный 85-летию области-10

Финиширует автопробег в пятницу в Витебске. Собранные его участниками материалы лягут в основу книги о северном регионе страны, которую презентуют на церемонии вручения премии «Человек года Витебщины».

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# Государственная политика # общество # Дмитрий Петров # Ирина Софейченко # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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