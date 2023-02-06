В Витебске стартовал автомарафон посвященный 85-летию области

Новости Беларуси. Автомарафон, посвященный 85-летию со дня образования Витебской области, стартовал сегодня, 6 февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пассажирами брендированного автобуса стали школьники, студенты, работающая молодежь – те, кто уже своими достижениями прославляет витебский край. За пять дней они посетят все районы области. Участники автомарафона будут вести видеодневник, запишут на камеру поздравления и даже станут участниками уличного перформанса, выстроившись в цифру 85. Лиозно – это первая остановка на пути следования автомарафона.

Дмитрий Петров, участник автомарафона:

Мы увидим всю красоту нашей большой области, увидим каждый город, людей, которые там живут. Найти там новых друзей, людей, которые готовы восхищаться всеми благами, которые Витебская область достигла за 85 лет.

Ирина Софейченко, руководитель автомарафона:

Большая часть нашего населения еще раз узнает о достижениях Витебской области. Что сегодня есть четкий твердый курс, по которому мы идем, есть цели и задачи, которые мы выполняем. И в Год мира и созидания мы, мирные люди, настроены на созидание, чтобы в каждом регионе нашей области жилось хорошо.